Chelsea ganó y se acerca al título en Inglaterra

El Chelsea se deshizo este martes del Southampton en Stamford Bridge (4-2) y, a falta de cinco jornadas para el final del campeonato, amplió a siete puntos su diferencia en lo más alto de la Premier League con el Tottenham Hotspur.



Todavía animados por el pase a la final de la FA Cup (el sábado ganaron 4-2 a los 'Spurs', precisamente), los hombres de Antonio Conte, gracias a los goles de Eden Hazard (m.5), Gary Cahill (m.46+) y Diego Costa (m.53 y m.89), dieron un nuevo golpe de autoridad en un partido más complicado que lo que indica el marcador.

El conjunto del suroeste de Londres, que en su último partido en liga cayó con contundencia en Old Trafford (2-0), se recuperó de la mejor forma posible al revés liguero y trasladó toda la presión al Tottenham, su más inmediato perseguidor, que el miércoles se desplaza al sur de la capital para medirse con sus vecinos del Crystal Palace.



En el Chelsea, cuatro cambios con respecto al sábado, ya que Conte recuperó para la causa a Cahill (aquejado de una gastroenteritis el fin de semana), a Fàbregas y a Hazard y Costa, quienes fueron suplentes de inicio hace tres días en Wembley.



El francés Claude Puel, por su parte, introdujo dos modificaciones en el 'once' que se inclinó hace 10 días ante el Manchester City (3-0): Oriol Romeu, excelso esta noche en la medular, regresó después de dos partidos de sanción por Pierre-Emile Hojbjerg, y Sofiane Boufal ocupó el puesto en el extremo de Nathan Redmond.



Cinco minutos duró la resistencia de los 'Saints', el tiempo que tardó Fàbregas en encontrar en profundidad a Costa y éste en proteger el balón ante la llegada de Hazard, quien de primeras puso la redonda al palo largo Forster para subir el 1-0 al marcador del Bridge. No se amilanaron los visitantes y encerraron en su área a su rival hasta que consiguieron el empate, obra de Romeu en el minuto 24.



El canterano del Barcelona sólo tuvo que empujar a la red desde el área pequeña un balón que no acertó a despejar la defensa y que rechazó Courtois tras un disparo de Gabbiadini en el segundo palo. El partido se convirtió en un correcalles, con ocasiones para ambos conjuntos, la más clara una de Kanté, recién nombrado mejor jugador del año en la Premier, que se disfrazó de Hazard y se fue quitando jugadores hasta toparse con Forster.



Cuando el partido parecía que se iría con empate al descanso llegó el tanto de Cahill, que dejó muy tocado a los 'Saints'. El capitán de los azules llegó desde atrás, después de un centro de Kanté al área que peinó Marcos Alonso, para cabecear el esférico al fondo de la red y poner nuevamente en ventaja a los suyos.



Al poco de iniciarse la segunda mitad, Costa, luchador como siempre pero sin suerte de cara a portería (siete partidos sin marcar), se reencontró con el gol al rematar de cabeza desde el área pequeña un centro milimétrico de Fàbregas (su asistencia número 103 en la Premier).

Diego Costa, atacante del Chelsea celebra uno de sus goles contra Southampton. Foto: EFE

El delantero hispano-brasileño todavía tuvo tiempo de festejar un nuevo tanto. A falta de dos minutos para el final culminó una fabulosa jugada combinativa con Hazard y Pedro con un disparo al palo derecho de Forster para subir el 4-1 al marcador y apuntarse el tanto número 20 de la temporada (51 goles en 85 partidos con el Chelsea en Premier).



Todavía hubo tiempo para que el Southampton maquillara ligeramente el marcador con un gol del lateral Ryan Bertrand, canterano del Chelsea, de cabeza ante una defensa totalmente dormida. Con este triunfo, el equipo de Conte amplía hasta siete puntos su diferencia en lo más alto de la tabla con el Tottenham, que tiene la oportunidad de reducirla nuevamente a cuatro si se lleva mañana el triunfo en su visita a Selhurst Park.



EFE