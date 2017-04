Chelsea, Tottenham y Arsenal no fallan y el Liverpool se frena

El Chelsea, el Tottenham Hotspur y el Chelsea doblegaron este miércoles a Manchester City (2-1), Swansea (1-3) y West Ham (3-0), respectivamente, y no fallaron en la jornada 31 de la Premier League, en la que el Liverpool se atascó en Anfield ante el modesto Bournemouth (2-2).



El conjunto de Antonio Conte, liderado nuevamente por Eden Hazard, autor de un doblete, superó sin excesivos aprietos al City de Guardiola, que con esta derrota se queda a 14 puntos del primer clasificado.

Los del suroeste de Londres, líderes destacados, se repusieron a la sonada derrota del pasado sábado en casa a manos del Crystal Palace y no fallaron ante el que, a comienzos de campaña, era un rival directo.



El City, sin embargo, pelea por entrar en Champions, y ve como el Arsenal se le acerca peligrosamente. Hazard vio portería en dos ocasiones, y solo un fallo clamoroso de Courtois permitió a Agüero marcar en una noche en la que el equipo de Mánchester fue siempre a remolque.



Después de 30 partidos disputados, el Chelsea se mantiene en lo más alto de la clasificación, con 7 puntos de diferencia sobre su más inmediato perseguidor, el Tottenham Hotspur, que este miércoles sudó para deshacerse en Gales del Swansea (1-3).



Tres goles en los minutos finales del encuentro, obra de Dele Alli (88’), Son Heung-min (90+1) y Christian Eriksen (90+4), le dieron a los hombres de Mauricio Pochettino un triunfo agónico en el Liberty Stadium.



Los 'Spurs' acusaron las numerosas ausencias -Kane, Rose, Wanyama, Winks, Lamela- frente al rocoso Swansea, un equipo totalmente nuevo desde la llegada al banquillo de Paul Clement. Con estos tres puntos, el Tottenham sigue en la pelea por el título y espera un fallo de sus vecinos para reducir su desventaja con la cabeza.



Otro de los grandes beneficiados en esta jornada fue el Arsenal, que aparcó temporalmente las críticas tras barrer en el derbi de Londres al West Ham (3-0).



Aferrados a un gran Mesut Özil -uno de los futbolistas más criticados esta temporada por la grada 'Gunner'-, los hombres de Arsene Wenger no dieron lugar a la sorpresa y golearon a sus vecinos para no perder de vista los puestos de Liga de Campeones.

Özil, autor de un gol y una asistencia, abrió el marcador en el segundo tiempo (58’), antes de que Theo Walcott (68’) y Olivier Giroud (83’) dejaran el duelo visto para sentencia.Esta balsámica victoria permite, al menos temporalmente, aparcar las críticas y los rumores sobre la continuidad o no en el banquillo del veterano Arsene Wenger, al tiempo que empujó al Arsenal a la quinta plaza, a solo cuatro puntos del Manchester City, último equipo en puestos de Champions.



Arsenal no contó con el arquero colombiano David Ospina, quien presentó una dolencia en la espalda y fue baja para el compromiso.

Liverpool no anda

Además, este miércoles el Bournemouth sorprendió en Anfield a un Liverpool (2-2) que volvió a tropezar con un equipo inferior. Los 'Reds' acusaron en exceso la baja de Sadio Mané y el tempranero gol de los 'Cherries' (8’), cuando Afobé aprovecho un error garrafal en la entrega de Wijnaldum para adelantar a los suyos.



Más tarde, primero Coutinho (40’) y después Origi (59’) pusieron las cosas en su sitio, pero King (87’) subió el definitivo 2-2 al luminoso, que impide al Liverpool asentarse en los puestos de Liga de Campeones.



La jornada de este miércoles se completó con otros dos encuentros: el Southampton se deshizo del Crystal Palace (3-1) en el estadio de St Mary's y el Hull City goleó en casa 4-2 a un Middlesbrough, que tiene pie y medio en segunda división.



El martes, el Manchester United no pudo pasar del empate 1-1 en Old Trafford con el Everton, el Leicester confirmó su mejoría pos-Ranieri con un triunfo sobre el Sunderland (2-0), el Watford se impuso en Vicarage Road al siempre rocoso West Bromwich (2-0) y el recién ascendido Burnley derrotó a un Sunderland (1-0) que sigue sin levantar cabeza.



