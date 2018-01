Desde Doha, entretenida charla de James con sus seguidores

El volante colombiano se encuentra en pretemporada de invierno con su club el Bayern Múnich, en Doha. Desde allí, la estrella del club Bávaro protagonizó un Live en Youtube en donde respondió a varias preguntas de sus seguidores de todo el mundo.

En medio del Live, su compañero Javi Martínez irrumpió para compartir con el volante colombiano, al español se le preguntó por los puntos fuertes y lo que ha ganado el Bayern con la llegada de James.

¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Alemania? y ¿lo que menos?

Es una vida tranquila, puedo salir a tomar un café y eso para mí es bueno, estar tranquilo. Es una ciudad que me está gustando mucho, Múnich me encanta. El frío es duro pero suelo estar mucho en casa, lo siento más cuando estoy jugando o entrenando.

¿Cómo te pareció el Oktoberfest?

Es un poco extraño para mí, Oktoberfest es una fiesta mititica pero creo que es otra cultura y cada día aprendo muchas cosas, beben mucha cerveza, como 5 litros.

¿Qué haces en el tiempo libre?

Ahora estudio todo lo que tiene que ver con el idioma alemán, cuando puedo leo, juego play station veo series.

¿Una serie favorita?

Me gusta mucho Breaking bad, veo The Wlaking Dead, y ahora me gusta mucho Stranger Things.



¿Hay algún ritual previo a un partido?

No, la verdad no soy de tener rituales, suelo estar bien y pido a Dios para que todo salga bien.

¿Qué diferencia hay ente fútbol europeo y el latinoamericano?

El fútbol europeo es mucho más rápido, más táctico, el latinoamericano es más de técnica, son las diferencias que yo veo entre los dos.

¿De cara al mundial?

Ojalá que podamos llegar más allá de cuartos, como en el mundial pasado hicimos una buena copa y ahora queremos sestar bien para llegar lejos.

De no haber sido futbolista

Futbol o nada, la verdad no sé.

¿Cuáles son tus aspiraciones y sueños como profesional y como ser humano?

Como profesional poder seguir jugando bien, ganar títulos y como ser humanos poder dar ejemplos para todos, intento ser una muy buena persona y es el ejemplo que quiero dar, la aspiraciones son altas para la Liga de Campeones.

¿Qué valor tendría para ti ganar el triplete?

Sería único, todos le damos un gran valor a ganar títulos, ahora ganar tres sería algo indescriptible.

¿Fifa o Mario Kart?

Juego más Mario Kart que el Fifa, mucho más el Mario, creé un avatar con mi cara y mis facciones físicas.





