Celta busca ante el Barcelona otra gesta en la Copa del Rey

El Celta recibe este jueves, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey, al FC Barcelona con el objetivo de repetir la gesta del año pasado, cuando eliminó al otro gigante del fútbol español, el Real Madrid, que luego se proclamó campeón de Europa.

Es un nuevo desafío para el equipo gallego, este curso dirigido por Juan Carlos Unzué, que sabe de la importancia que el torneo copero tiene para el celtismo, después de quedarse a un paso de alcanzar la final en sus últimas dos participaciones, apeado primero por el Sevilla y después por el Deportivo Alavés en las semifinales.



La solidez del líder de la Liga, su descomunal poder ofensivo y jugar la vuelta en el Camp Nou dificultan el reto para un Celta que quiere llegar vivo a Barcelona, donde esta temporada ya logró arañarle un punto al equipo de Ernesto Valverde (2-2), después de firmar una gran actuación, liderado por Iago Aspas.



Ese partido, como los últimos dos disputados en Vigo, en los que el Celta ganó al Barça (4-1 y 4-3), están muy presentes en el vestuario celeste. Por si fuera poco, Balaídos vivirá la mejor entrada de la temporada: desde hace días ya no hay entradas a la venta, por lo que, si la lluvia no lo impide, se espera un lleno absoluto.



Unzué sacará toda su artillería, pese a que tres días después visitará el estadio vigués el Real Madrid. El triunfo en el derbi gallego, en el último partido del 2017, ha disparado la ilusión de un Celta que se cree capaz de eliminar al Barcelona.



Sergio Álvarez volverá a defender la portería en la Copa del Rey. La línea defensiva será la habitual: Hugo Mallo y Jonny en los laterales, derecho e izquierdo respectivamente, con Sergi Gómez y Cabral en el centro del eje.



Por delante, Lobotka y Tucu Hernández parecen fijos como compañeros de Daniel Wass, quien se ha recuperado del esguince de tobillo que sufrió en el entrenamiento de ayer. Completaría el centro del campo Pione Sisto en la banda izquierda, con Iago Aspas como compañero de Maxi Gómez en la delantera.



Barcelona, tras despedir el año goleando al eterno rival, el Real Madrid, en el Bernabéu (0-3), da la bienvenida a 2018 poniendo a prueba su gran momento en un escenario exigente como Balaídos.



El Rey de Copas no tuvo suerte en el sorteo de octavos de final y tendrá que defender el título ante el Celta, el único equipo que esta temporada ha sido capaz de puntuar en el Camp Nou. Además, en sus dos últimas visitas a Vigo, el Barça ha caído derrotado de forma abultada (4-1 y 4-3), un aviso para los hombres de Ernesto Valverde con vistas al encuentro de mañana.



Pese a esta estadística, los azulgranas confía en alargar su racha de 25 partidos sin perder y sacar un resultado que le permita abordar con garantías la vuelta en casa, la próxima semana.



Lo hará con Jasper Cillessen en la portería, como es habitual en el torneo del KO, y la mayoría de sus titulares, pues Leo Messi y Luis Suárez, que se han reincorporado más tarde al grupo tras las fiestas navideñas, habrán podido completar dos entrenamientos junto a sus compañeros, suficiente para ser de la partida.



Además, el equipo ha recuperado al punta Ousmane Dembélé, que ayer recibió el alta médica, tres meses y medio después de romperse el tendón del bíceps femoral de la pierna izquierda en Getafe.



El fichaje más caro de la historia del Barcelona estará, casi con toda probabilidad, en la lista de convocados que Valverde dará tras el entrenamiento de esta tarde y, según como vaya el partido, podría tener algunos minutos en Balaídos.



También podría entrar en la lista el centrocampista Rafinha Alcántara, que antes del parón navideño por fin recibió el alta tras superar una grave lesión de rodilla que le ha tenido más de ocho meses en el dique seco. Quienes no estarán ante el Celta, por lesión, son el defensa Samuel Umtiti y el delantero Paco Alcácer.



Alineaciones probables

Celta: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Sergi Gómez, Cabral, Jonny; Wass, Lobotka, Hernández, Pione Sisto; Aspas y Máxi Gómez.



Barcelona: Cillessen; Semedo; Piqué, Vermaelen, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta, Paulinho, Messi y Luis Suárez.

Estadio: Balaídos

Árbitro: Martínez Munuera (valenciano).



EFE