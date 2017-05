Benzema carga contra Valvuena: ‘se burla de todos’

El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema atacó a su antiguo colega de selección Mathieu Valbuena, quien le implicó en un chantaje, y aseguró estar "prácticamente al nivel máximo" para regresar, un año y medio, después con Francia.

En una entrevista a la web de "L'Equipe", el franco-argelino criticó severamente al jugador del Olympique Lyon, Valbuena, quien denunció ser víctima de un chantaje con una cinta de carácter sexual con la complicidad de Benzema, al que actualmente investiga la Justicia.

"Todo salió de él (Valbuena). Las primeras veces dice que yo soy escoria, que le he amenazado, que le he asustado, todo lo que te puedas inventar (...) Y más tarde (en una entrevista publicada en 2016) dice que quiere jugar conmigo. Él se burla de todo el mundo", denunció el delantero del Real Madrid.



Benzema está imputado desde finales de 2015 en un polémico caso que también afecta al exfutbolista Djbril Cissé. La Justicia francesa investiga si el delantero merengue fue cómplice en el chantaje por el que unos individuos pretendían, según la acusación, sacar una importante cantidad de dinero a Valbuena a cambio de no difundir un vídeo sexual de él con su esposa.

Por este caso, la estrella del Real Madrid podría tener que sentarse en el banquillo de los acusados este año por un delito castigado con hasta 5 años de cárcel y 75.000 euros de multa. "Tiene que dejarse de inventar historias. ¡Enloquezco cuando sigue mintiendo! Todo partió de él, esa historia del 'sextape' (cinta sexual). Él tenía que haber dicho solo la verdad acerca de lo que ocurrió", refirió.



Apartado de la selección desde hace un año y medio, Benzema, de 29 años, se mostró "a disposición" del seleccionador Didier Deschamps, quien anuncia el jueves una nueva lista de convocados para los amistosos ante Paraguay (2 de junio) e Inglaterra (13) y el valedero para el Mundial de 2018 frente a Suecia (9).



"No espero nada. Hay un seleccionador que escoge (...). Deportivamente, estoy prácticamente al máximo. Sería un placer regresar a vestirme de azul. Iré siempre a la selección de Francia con la máxima motivación", comentó.



Benzema, que acabó de deslumbrar en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, destacó el carácter colectivo del fútbol y lamentó que se dé tanta importancia a las cifras individuales.



"Tengo la impresión de que damos demasiada importancia a las cifras, como el número de goles, para valorar a un jugador. Claro que hay que ser decisivo, sobre todo cuando eres delantero, pero no todo se resume a eso", reivindicó.



EFE