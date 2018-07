'Bolillo' sale de la selección Panamá y deja emotiva despedida

El seleccionador de Panamá en el Mundial de Rusia 2018, el colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, se despidió este martes de la afición de este país mediante una carta publicada por la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

"No es más que un hasta luego", comienza la carta de Gómez y seguido señala: "A veces es difícil mover los pies de donde se pone el corazón y es lo que me pasa a mi con mi selección de Panamá", sin precisar si va a dirigir en otro país.



El extécnico de las selecciones de Colombia, Ecuador y Guatemala agradece a todos los gestos de amistad y tipifica su estadía en Panamá como grandiosa. "Gracias por su amor y amistad, estos años han sido grandiosos en mi vida. Cuenten con un hermano, cuenten con 'Bolillo', otro integrante de la primera selección mundialista, gracias a los directivos de Fepafut, a los jugadores y al fútbol panameño. Un fuerte abrazo para todos y hasta luego", agrega el estratega colombiano.



En su despedida, Gómez señala que "hay selección para rato", y que Panamá en el Mundial fue un ejemplo de "unión y amor" "enseñándoles a los demás países la calidad humana de lo que es un panameño". "La fanaticada debe apoyar a sus equipos, los dirigentes también, pero cada uno a lo suyo. No importa qué tan fuerte sea el viento siempre se pueden enderezar las velas para llegar a un rumbo seguro.



"Ya Panamá está en un rumbo seguro a seguir haciendo historia en el fútbol", prosigue la misiva de 'Bolillo'. Gómez inició su caminar con la selección de fútbol en Panamá en 2014 y su primer partido fue frente a la selección de Serbia, con empate 1-1 en Chicago (EE.UU.).

No es más que un hasta luego... el técnico Hernán Gómez envió una emotiva carta a todos los panameños. #TodosSomosPanamá pic.twitter.com/YQrYTRsyrp — FEPAFUT (@fepafut) 17 de julio de 2018

Terminó su compromiso con la roja centroamericana en Saransk, Rusia, el pasado 28 de junio con la derrota ante Túnez por 1-2 en el Mundial. En Rusia 2018, Panamá perdió los tres encuentros, solo anotó dos goles y recibió 11, por lo que terminó en la posición número 32, la última del torneo. Según la prensa ecuatoriana, '

EFE