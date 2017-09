Carlos Sánchez, el mejor por constancia de Colombia contra Venezuela

La verdadera figura fue el portero local, Faríñez. En Colombia se destacaron Ospina, que salvó dos balones de gol, y Carlos Sánchez, quien corrigió muchas fallas defensivas. Por su nivel y constancia, es el elegido.

David Ospina: dos voladas suyas evitaron la hecatombe. Siempre responde. (6)

Santiago Arias: gran despliegue físico, pero centra mal. Sus expediciones al ataque no trascienden. (5).



Cristian Zapata: quizá su partido más flojo en la Selección. Más de una vez lo anticiparon y lo cogieron desubicado. (5).



Óscar Murillo: no le fue bien en los duelos ni en los cierres. Pegó cerca del área y hasta se llevó una amarilla. Mal. (4).



Frank Fabra: apareció una vez y le metió un centro de gol a Falcao. Así disimuló su poca presencia ofensiva (5).



Wílmar Barrios: ¿cómo pegó? Confundió temple con agresividad. (5).



Carlos Sánchez: no es una roca, es una máquina. Se multiplicó para recuperar balones y corrigió las fallas de los centrales y de Barrios. Salió golpeado. (6).



Juan Cuadrado: el único diferente en ataque, pero sus gambetas no trascendieron. (5).



Yimmi Chará: hizo su enganche, quedó con el panorama y falló. Puso dos pases de gol y se le acabó la gasolina. (5).



Edwin Cardona: a medio ritmo, meditando cada movimiento. Sin sorpresa ni dinámica. (4).



Falcao García: ¿y los goles? Era la esperanza, pero falló un cabezazo que en Mónaco hubiera anotado con los ojos cerrados. (5).



Giovanni Moreno: entró por Cardona y puso a jugar a sus compañeros. Cambio acertado. (Sin nota).



Abel Aguilar: entró por Sánchez en el momento más difícil, a recuperar la pelota. Cumplió. (SN).

Luis Muriel: entró por Chará, pero no tuvo ni explosión, ni velocidad ni gol. (SN).



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET