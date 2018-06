‘Con todo respeto, Inglaterra no es solo Harry Kane’: Carlos Sánchez

30 de junio 2018 , 07:14 a.m.

Este sábado, en conferencia de prensa, Carlos Sánchez, quien vivió un episodio complicado luego de sufrir una expulsión al minuto 3 del partido contra Japón, en el debut de Colombia en Rusia 2018, aseguró tener toda la confianza del cuerpo técnico y analizó a Inglaterra, siguiente rival de Colombia en los octavos de final del Mundial.

¿Cómo estuvo anímicamente después de la expulsión?

Fueron momentos muy difíciles donde te pasan muchas cosas por la cabeza. Pero el mayor dolor fue salir del partido porque yo tenía la convicción de que podíamos revertir la situación y me dio mucha rabia porque dejé a mi equipo con 10. Luego, al pasar los días era difícil tener una actitud positiva, aunque fue importante tener la madurez para afrontar la situación. El plus o el empuje que me dio el profe luego del partido contra Polonia con esa dedicatoria fue muy importante.

¿Inglaterra es muy superior a Colombia?

Los partidos son muy parejos, se ganan por detalles y al fin de cuentas no nos sacan tanta diferencia nombre por nombre. Colombia está para jugar contra cualquiera sin ningún tipo de complejos. Nosotros vamos a jugarnos nuestras cartas.

¿Cómo contrarrestar las virtudes de los ingleses?

Yo creo que la concentración, hay que estar conectados en todos los sentidos. Quitarles las virtudes a ellos y aprovechar las nuestras. Es simple, hay que estar pendientes en las dos áreas.

¿Hay quién pueda suplir a James si no puede jugar?

James es un referente, pero estoy seguro que si no está hay otro que por ahí no es tan referenciable y puede hacer a diferencia. Todos los que están acá están capacitados para jugar y suplirlo.

¿La experiencia en mundiales puede marcar la diferencia?

Seguramente la experiencia juega una parte importante. Nosotros ya sabemos lo que es un Mundial, pero así mismo nosotros tenemos jugadores que no lo han hecho. Hay que intentar hacer de nuestro equipo una muralla, que no puedan pensar y nosotros aprovechar la experiencia.

¿Cómo se puede controlar a Harry Kane?

Con todo respeto, Harry Kane es un jugador emblemático para Inglaterra que está demostrando sus capacidades, pero no nos vamos a enfrentar a él, en Inglaterra hay muchas figuras.

Inglaterra es el favorito, ¿cómo lo afrontan ustedes?

No somos los favoritos, enfrentamos al país donde se inventó el fútbol, pero nosotros estamos seguros de que tenemos las armas. Es un partido donde tenemos los mismos chances de seguir en la Copa del Mundo, una vez empiece el partido el favoritismo hay que demostrarlo en la cancha y nosotros también tenemos nuestras cositas.



