Carlos Bilardo está 'bien y estable': aseguró su hermano

El seleccionador campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 1986 Carlos Bilardo está "bien y estable" pero seguirá internado, dijo este lunes su hermano Jorge, quien acusó a los médicos de darle un medicamento que le causó una alergia que le impidió respirar con normalidad.

"Carlos está bien y estable. Ayer miró el partido de San Martín y Sarmiento. El tema es que le dieron una medicación que no le hizo bien, fue una negligencia medica, no podía respirar. Pero ahora esta bien", dijo Carlos Bilardo a Radio Provincia en declaraciones que recogió la agencia oficial de noticias Télam.



"Lo de mi hermano fue una mala praxis, tuvo un pico de presión y le dieron Lotrial, sabiendo que mi hermano era alérgico. Los médicos estaba asustados", precisó. El exseleccionador de Argentina, de 79 años, salió este domingo del área de terapia intensiva del sanatorio porteño Fleni.



Su esposa, Gloria, recibió el llamado del presidente de Argentina, Mauricio Macri, y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, se comunicó con Jorge Bilardo. "Carlos estuvo un día en terapia, pero ya está bien. Estuvo complicado, se le hinchó la lengua y se asustaron mucho", afirmó.



Jorge Bilardo admitió que el viernes estuvieron "muy asustados" porque su hermano "no podía respirar". "Había ocho doctores al lado de él, tenían un susto terrible, habían hecho una macana (equivocación) grande", sostuvo.







