Villarreal, de España, sería el destino de Carlos Bacca

15 de agosto 2017 , 10:41 a.m.

15 de agosto 2017 , 10:41 a.m.

Lejos de los planes del técnico Vincenzo Montella, el delantero atlanticense espera una oportunidad para cambiar de aires y todos sus caminos apuntan a España.

Sin embargo, parece que Sevilla no es el único interesado, pues sobre el final del mercado de verano apareció un nuevo pretendiente: Villarreal. Según informa el diario Marca, el equipo apunta a Bacca para reemplazar a Roberto Soldado, después de descartar a Gerard Moreno, quien ya no regresará del Espanyol.



“Estaría dispuesto a pagar por su cesión esta temporada y hacer frente una opción de compra de cara a la próxima. En el día de ayer se llegó a un acuerdo con el futbolista y se negociaba con el cuadro lombardo con la intención de rebajar las pretensiones económicas iniciales que se estimaban en unos 18 millones de euros”, explicó el diario.



Según la versión, Villarreal tiene ventaja a la hora de negociar pues ha mantenido recientemente una relación muy cordial con el Milán.



Lo cierto es que Villarreal no está solo en la idea de fichar al colombiano, pues recientemente el técnico del Sevilla, Eduardo Berizzo, elogió públicamente al exatacante del equipo, recordó su importancia en la consecución del título de Europa League y dijo que ve con buenos ojos la posibilidad de verlo regresar.



Bacca ha dicho también que guarda los mejores recuerdos de su paso por el club donde fue goleador y le convendría un regreso en el año del Mundial, para asegurarse una plaza entre los convocados.



Redacción Futbolred