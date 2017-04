Carlo Ancelotti reveló su diferencia con Gareth Bale en Real Madrid

Mucha tierra levantó el DT Carlo Ancelotti por las revelaciones que hizo en su libro Liderazgo tranquilo: ganando corazones, mentes y partidos, en el que da detalles de su salida del Real Madrid en el 2015. Ancelotti reveló que tuvo diferencias con el presidente Florentino Pérez y con el jugador Gareth Bale.



El DT cuenta que fue citado por el presidente, luego de sustituir a Bale en el juego contra Valencia, que puso fin a una racha de 22 victorias seguidas.

“Me dijo que Bale le había llamado. Yo le había sustituido el 4 de enero. El agente de Bale se había quejado porque Gareth quería jugar por el centro. El presidente me dijo que qué pensaba hacer y esta fue mi respuesta: “Nada”. No podía cambiar el sistema a mitad de temporada. Desde entonces, la relación con el presidente no volvió a ser la misma”.



El otro motivo que reveló Ancelotti para su salida del Madrid fue por unas estadísticas que publicó la Uefa según las cuales el Real no tenía tantas horas de entrenamiento como otros clubes europeos. “Hay que trabajar más”, cuenta el DT que le dijeron las directivas.



“Fue una señal de que el Madrid tenía más fe en los números que en mi trabajo”. Ancelotti, DT del Bayern Múnich alemán, regresa este martes al Santiago Bernabéu para enfrentar al Real Madrid, en la Liga de Campeones.



