Cardona, as de Pékerman, llega volando a la Selección

El ‘Gordo’, ‘Crackdona’, como lo quiera llamar. Edwin Cardona es un personaje que en los últimos años ha dado que hablar en el fútbol colombiano (para bien por su talento y para mal debido a sus actos impulsivos dentro y fuera de la cancha). El volante colombiano se convirtió en uno de los jugadores fijos en las convocatorias a la Selección Colombia, fue vital en varios partidos de la eliminatoria y ahora regresa al equipo nacional para los amistosos contra Corea del Sur, el próximo 10 de noviembre, y China, el 14 del mismo mes, con el ánimo por las nubes.

En la última fecha de la Liga de Argentina, Cardona marcó un golazo de tiro libre en la victoria de Boca contra River en el estadio Monumental. Desde que llegó al equipo argentino, el volante no ha escapado a las comparaciones con el máximo ídolo de la historia xeneize, Juan Román Riquelme, y después de su anotación (muy similar a la que hizo alguna vez Riquelme en la cancha de River), la prensa y los hinchas no han parado de recordarlo.



Con ese ánimo, a pesar de la expulsión en el superclásico (calificada de injusta por el jugador y todos los medios argentinos), Cardona vuelve a la Selección para asegurar su lugar en la lista de 23 jugadores que serán convocados a la Copa del Mundo en Rusia y ratificar en el combinado patrio el gran momento que vive en Boca.



Cardona no formó parte del proceso para el Mundial de Brasil 2014. En esos años fue campeón con Santa Fe en el 2012, luego tuvo un paso por Junior, sin ganar títulos, antes de regresar a su club de origen, Nacional, con el cual tuvo un 2014 brillante, en el que ganó una Liga y fue subcampeón de la Copa Suramericana. Ahí, Pékerman se fijó en él y lo puso a debutar con la Selección, el 10 de octubre de ese año, en un amistoso frente a El Salvador.



Gracias al cambio táctico que debió usar el técnico de Colombia, José Néstor Pékerman, para el Mundial del 2014, debido a la ausencia de Radamel Falcao García, Edwin se hizo importante en la titular. El cambio de módulo táctico del 4-2-2-2 al 4-2-3-1 le abrió campo al entonces volante de Atlético Nacional.



Esa línea de tres hombres en la zona de creación, compuesta por Juan Guillermo Cuadrado por derecha, James Rodríguez en el centro y Víctor Ibarbo por izquierda, después de Brasil 2014, se mantuvo, pero, ante la ausencia de Ibarbo, fue Cardona quien se hizo importante en esa línea.



El ‘Gordo’, que oficialmente pesa 85 kilos según la página oficial de Boca Juniors y tiene 1,90 metros de estatura, fue muy importante en la eliminatoria que llevó a instalar el nombre de Colombia en Rusia 2018.



En los partidos contra Perú (en Barranquilla), Bolivia y Paraguay, la aparición en los últimos minutos de Cardona le permitió al equipo nacional sumar nueve puntos vitales, que al final sirvieron para la clasificación final.



Actualmente en Boca Juniors, el volante suma 501 minutos, ha sido titular en siete encuentros y ya marcó dos goles; sin duda, el más importante fue el ya mencionado golazo de tiro libre en el superclásico contra River. El ‘10’ del club argentino ha sido vital en la gran campaña de los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto: ha hecho 24 puntos de 24 posibles en la Superliga de Argentina.



En la Selección Colombia, Cardona lleva nueve goles, ha jugado 38 partidos, 21 de ellos como titular, y no lo han expulsado; este último ítem no pareciera relevante, pero ante las siete rojas directas y cuatro dobles amarillas, es importante resaltar que con el equipo nacional el volante prima su talento sobre sus actitudes, que han sido reprochadas a lo largo de su carrera.



Cardona ya está en “modo Selección”, tal y como lo publicó en su cuenta de Instagram a su llegada a Corea, país donde podrá seguir consolidándose como un convocado fijo de Pékerman.



