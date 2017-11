Bacca y Borja, los más destacados del juego en China

14 de noviembre 2017 , 08:47 a.m.

14 de noviembre 2017 , 08:47 a.m.

José Fernando Cuadrado: hizo dos buenas atajadas. Habrá que verlo con un rival de mayor exigencia. Seis puntos.

Jefferson Lerma: pocos recordaban que en el Huila había jugado como lateral derecho. Lo hizo bien, con salida al ataque y orden en defensa. Siete

​

Dávinson Sánchez: no tuvo mucha exigencia, pero se le nota la madurez que ha ganado en Inglaterra. Seis.

​

Yerry Mina: volvió bien a la Selección. Seguro en las pocas veces que lo atacaron. Seis.



Frank Fabra: las pocas veces que atacó China fueron por su costado y en general cumplió. Seis.

​

Carlos Sánchez: tuvo la banda de capitán en este partido. Maduro y serio. Seis.

​

Abel Aguilar: al lado de Sánchez siempre se ve más cómodo. Bien como lanzador en el primer tiempo, aprovechó la velocidad de Pardo y la salida de Lerma. A veces frenó la salida del equipo. Seis.



Felipe Pardo: se nota que quería aprovechar la oportunidad. Jugó con alegría, le dio salida al equipo y marcó un buen gol. Bien. Siete.

​

Giovanni Moreno: jugaba de 'local'. A su favor hay que decir que los rivales, que lo conocían, lo encimaron y le pegaron bastante. Pero no pesó. Quedó en deuda. Cinco.

​

Duván Zapata: jugó todo el primer tiempo en plan de entrar y salir, para ser socio de los volantes. Eso lo alejó del arco, pero cumplió. Seis.



Carlos Bacca: volvió a anotar con la Selección después de un año y cuatro meses. Un gol para volver a tomar confianza. Además participó en los otros dos goles mientras estuvo en la cancha. Ocho.

​

Miguel Ángel Borja: reemplazó a Zapata (1 ST). Marcó dos goles y también se sacrificó mucho, en el papel de entrar y salir para asociarse. Otro destacado. Ocho.

​

Wílmar Barrios: entró por Aguilar (21 ST). En la suya, el sacrificio. Sin calificación.

​

Mateus Uribe: ingresó por Bacca (22 ST). Estrelló un remate de cabeza en el palo y comenzó la jugada del cuarto gol. Sin calificación.

​

Avilés Hurtado: jugó en lugar de Pardo (25 ST). Le puso el cuarto gol a Borja. Sin calificación.



Óscar Murillo: fue el reemplazo de Dávinson Sánchez (25 ST). Tampoco lo atacaron mucho. Sin calificación.



Éder Álvarez Balanta: 15 minutos como lateral izquierdo en lugar de Fabra. Sin calificación.



DEPORTES