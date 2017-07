Cali cedió al igualar de local con Junior en la Copa Suramericana

Deportivo Cali cedió anoche un empate 1-1 como local frente al Junior de Barranquilla en juego de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana disputado en el estadio de Palmaseca.



El cuadro local, que no pierde en casa desde agosto pasado, se fue en ventaja con gol del mediocampista Nicolás Benedetti en el minuto 36. Pero los visitantes -que desde el minuto 63 jugaron con un hombre menos por la expulsión del defensa Balanta, y tuvieron en su arquero, el uruguayo Sebastián Viera, a la figura de la cancha- igualaron con tanto del delantero Yimmi Chará en el 73.

Pese a que Junior empezó el partido con la ambición de controlar el juego y establecer condiciones, su dominio tempranero solo se tradujo en un remate suave del mediocampista Sebastián Hernández en el minuto 5 que atajó sin problemas el guatemalteco Ricardo Jerez.



El poderío ofensivo del cuadro de Barranquilla fue más amague que realidad. Sus contrataciones estrellas en ataque, Teófilo Gutiérrez y Chará, aunque voluntariosos, no pudieron establecer un circuito de juego con los volantes ofensivos Hernández y Jarlan Barrera.



El Cali, que no encontraba la pelota y trababa el juego en mitad de campo, se sacudió y prendió las alarmas en las toldas del once dirigido por el colombo-uruguayo Julio Comesaña con un remate de fuera del área de Abel Aguilar en el minuto 20 que atajó Viera. Segundos después el capitán volvió a usar sus manos para desviar un disparo de Nicolás Benedetti.



Los locales sacaron a flote su poderío en casa de la mano de sus talentosos medios ofensivos. Benedetti y el argentino Fabián Sambueza se encargaron de distribuir el esférico y de desubicar a la defensa rival.



Con toques rápidos y de circulación obligaron a salir de su zona a los volantes de marca de Junior y a los centrales a cubrir los espacios que dejaban sus compañeros. Así llegó la apertura del marcador, en el minuto 36. César Amaya, en una preciosa habilitación, dejó frente a frente a Viera y Benedetti, quien definió de zurda por encima del arquero visitante.



El tanto fue un bálsamo para el elenco de Héctor Cárdenas, que dio trámite a los minutos hasta la caída del primer tiempo.

El arquero uruguayo Sebastián Viera fue la gran figura del Junior . Sacó por lo menos tres balones que tenían sello de gol. Foto: AFP

Comesaña adelantó las líneas para la parte complementaria, sin llegar a mortificar el arco de Jerez, pero los verdiblancos cambiaron el libreto. Cedieron la iniciativa, aprovecharon la velocidad de sus hombres en la ofensiva y a los 59 Viera ya había ensuciado su uniforme en tres ocasiones, tras dos latigazos de Alex Castro y Andrés Pérez y un cabezazo de Jefferson Duque.



Los 'tiburones' mantuvieron su once plantado en campo contrario pese a que cuando el reloj sentenció los dos tercios del encuentro el zaguero Deivy Balanta vio doble amarilla por una infracción sobre Pérez.

Junior terminó mejor

El Cali bajó las revoluciones y el trámite de la disputa volvió al centro del terreno. Cuando el partido entraba en un letargo y los barranquilleros agradecían a Viera por no permitir que la diferencia fuera mayor, aparecieron sus voluntariosos refuerzos.



En el minuto 73 'Teo', en función de 10, habilitó a Chará, quien en una suave definición coló el balón entre las piernas del guardameta guatemalteco del Cali. La paridad despertó a los locales, que inclinaron el campo a su favor pero no tradujeron su dominio ni su hombre de más en acciones de gol.



Por el contrario, descuidaron la retaguardia y en un derechazo de Leonardo Pico que se estrelló contra el travesaño, cuando faltaban once minutos para el pitazo final, se salvaron de llegar al encuentro de vuelta el próximo 3 de agosto en Barranquilla con un marcador en contra.



AFP