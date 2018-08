'Va a venir el que quiere buscar la gloria': Hernán Darío Gómez

El flamante seleccionador de fútbol de Ecuador, Hernán Darío "Bolillo" Gómez, ha retornado al país andino con el objetivo de sumar fuerzas entre los jugadores y poder aspirar a todo compromiso internacional con miras al mundial de Catar 2022.

"No vine aquí porque no tenía más opciones. A Ecuador lo metí a la élite y no puedo desilusionar (ante) el recibimiento, lo hago por el cariño y amor al país y lucharé para unirlo mediante el fútbol", destacó en una comparecencia en la Casa de la Selección de la capital ecuatoriana.

Debemos trabajar unidos y en orden con la selección mayor y menor FACEBOOK

TWITTER

"Bolillo" considera que se beben atajar los problemas externos al fútbol pero que impiden la consecución de logros. En ese sentido, manifestó: "Debemos trabajar unidos y en orden con la selección mayor y menor".



Reconoció que en los últimos años el combinado tricolor, que quedó fuera del Mundial de Rusia no logra remontar y empleó un plural mayestático al asegurar, "no somos potencia, no hemos ganado, y hemos perdido la humildad".

Va a venir el que quiere buscar la gloria y hacer historia, nadie estará aquí obligado FACEBOOK

TWITTER

En este segundo desafío con la selección ecuatoriana, el técnico colombiano invitó a cualquier deportista que quiera ser parte de la selección a sumarse a su nuevo proyecto si está a la altura. "Va a venir el que quiere buscar la gloria y hacer historia, nadie estará aquí obligado", subrayó.



El nuevo seleccionador ecuatoriano lamentó que la selección andina no haya logrado más de tres billetes a la copa del mundo. Por ello, aseguró que trabajará en que no se repitan los errores del pasado y que preparará como "buen líder" al conjunto nacional para la próxima copa del mundo.

Vamos a llevar a la selección al mundial de Catar en 2022 FACEBOOK

TWITTER

"Vamos a llevar a la selección al mundial de Catar en 2022", dijo Gómez, quien fuera entrenador tres veces mundialista (con Colombia en Francia 1998, con Ecuador en Corea-Japón 2002 y con Panamá en Rusia 2018).



Tras clasificar a Panamá por primera vez a un Mundial, Gómez se convirtió en el segundo entrenador en llevar a tres selecciones diferentes a una cita ecuménica. El único que supera esa marca es el francés Henri Michel, quien lo hizo con Francia en 1986, Camerún en 1994, Marruecos en 1998 y Túnez en 2002.





EFE