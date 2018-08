Boca venció 2-0 a Libertad en la Libertadores; Cardona, destacado

Boca Juniors derrotó a Libertad de Asunción por 2-0 en partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores de América jugado la noche del miércoles en el estadio La Bombonera, en Buenos Aires.

Ramón Ábila (6) y Mauro Zárate (43) convirtieron los goles para la victoria auriazul, que se lleva un muy buen resultado de cara a la revancha, en la que podrá clasificarse incluso con una derrota por un gol de diferencia.



El desquite se jugará el 30 de agosto en Asunción, y el ganador de esta llave se enfrentará en cuartos de final con el vencedor de la serie entre Cruzeiro y Flamengo.

Rápida ventaja

No tardó mucho Boca en encontrar la ventaja en un comienzo tormentoso, bajo una lluvia intensa, en un tiro libre desde la derecha que se cerró, Alcaraz no alcanzó a despejar tras un remate de Goltz y 'Wanchope' Ábila apareció con olfato de goleador para vulnerar a Rodrigo Muñoz con un bombazo imparable.



Sin embargo, más allá de la ventaja, el local no terminó de consolidarse en cuanto al juego, y Libertad estuvo cerca de complicarlo en su primera aproximación con un cabezazo cruzado de Bareiro al que no llegó nadie por el otro lado para conectar.



De a poco, con un interesante trabajo de Cardozo Lucena en el medio, Libertad empezó a discutirle el partido a Boca, dentro de un desarrollo trabado y discreto en el que el local se mostraba incómodo, sin encontrar una salida clara.



Con dificultades para defender sin el balón, Boca no podía encontrar referencias en el ataque, con un Pavón impreciso, mientras que Libertad conseguía tener más la pelota, pero sólo podía acercarse con jugadas de pelota detenida.

Zárate amplía la cuenta

Recién sobre el cierre de la primera parte Boca recuperó el control, y después de un centro cerrado de Pavón que casi complica a Muñoz llegó el segundo tanto. Una buena jugada por la derecha de Zárate, que combinó con Ábila, hizo pasar a los centrales con un amague y definió con un zurdazo rasante al primer palo de Muñoz.



Tuvo algún sobresalto el local en el arranque de la segunda parte con un tiro libre de Cardozo Lucena que se cerró y casi complicó al portero Andrada, que disputaba su primer partido en Boca.



Sin embargo, y a pesar de que Libertad comenzaba a tener más la pelota, las situaciones llegaban en mayor medida para Boca, que se mostraba más punzante, y así Ábila tuvo el tercero, que falló con un zurdazo aldo.



Luego, un tiro libre de Edwin Cardona al rincón izquierdo que Muñoz manoteó con lo justo, y un gran pase de Cardona a Zárate que el arquero salvó a los pies del delantero.

Con mucho empuje, Libertad se las arregló para tratar de alcanzar un descuento que no llegó, con algunas situaciones más propicias en la recta final del partido, como una media vuelta de Cardozo que salvó un defensor a centímetros de la línea, y ya en el descuento un bombazo del ingresado Wilson Leiva que Andrada manoteó y reventó el travesaño.



Con más efectividad que brillo, Boca redondeó un triunfo más cómodo en las cifras que en el juego, pero que le sienta muy bien rumbo a una revancha contra un Libertad obligado a remontar la cuesta, forzado a ganar con amplitud y sin margen para equivocarse si quiere dar vuelta la serie en Asunción.



AFP