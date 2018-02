Sin James y un penalti polémico, Bayern ganó 1-2 al Wolfsburgo

Un gol de penalti del polaco Robert Lewandowski en el minuto 91 dio la victoria al Bayern a domicilio ante el Wolfsburgo (1-2), con lo que el equipo bávaro continúa con su racha de victorias en la Bundesliga.

No obstante, la mirada del Bayern no parecía estar tanto en el Wolfburgo como en la semana próxima, cuando recibirá al Besiktas en la Liga de Campeones. El entrenador del Bayern, Jupp Heynckes, hizo frente al partido con una rotación radical -ocho cambios con respecto al último compromiso contra el Schalke- y dejó en el banquillo a Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Mats Hummels, David Alaba, Thomas Müller y a Lewandowski, que estuvo sólo 11 minutos en el campo.



A Kingsley Coman y James Rodríguez los dejó incluso fuera de la convocatoria y a eso se agregaba la baja por sanción de Arturo Vidal. Javi Martínez, que normalmente juega en el centro del campo desde el regreso de Heynckes, empezó como central al lado de Niklas Süle.



La alineación, en la que por otra parte destacaba la reaparición de Thiago Alcántara tras más de dos meses de baja por una lesión muscular, apuntaba a que el Bayern tenía en la cabeza el duelo contra el Besiktas. El Bayern tardó en encontrar su juego en parte debido a una nueva disposición defensiva del Wolfsburgo, que ejerció una marca rigurosa en las bandas sobre Franck Ribery y Arjen Robben.



Aunque el Bayern tenía la pelota, pasaba dificultades para llegar al área y en el minuto 8 se vio además en desventaja debido a un gol de cabeza de David Didavi -que le ganó la posición a un despistado Juan Bernat- en un saque de esquina. En la segunda parte, el Bayern aumentó su dominio territorial y empezó a apretar más sobre el área del Wolfsburgo. En el minuto 53 pudo llegar el empate cuando Robben falló un penalti que pitó el árbitro por una falta de Steffen contra Corentin Tolisso.



En el minuto 64 llegó el primer gol del Bayern. La jugada la inició Müller -que había entrado por Thiago tres minutos antes- cerca de la raya central, donde se deshizo de Maximilian Arnold con un regate y le metió a Robben un pase de profundidad. Robben ganó la línea de fondo y lanzó un centro con la pierna derecha que Sandro Wagner remató de cabeza. La presión del Bayern siguió y al final se produjo un segundo penalti cuando Jean Luca Itter, que había hecho un buen partido, derribó a Robben.



Lewandowski no falló y garantizó que el Bayern mantendrá al menos su ventaja de 18 puntos sobre el segundo clasificado. El Wolfsburgo, por su parte, perdió la oportunidad de obtener al menos un punto que hubiera podido ser importante en la lucha por la permanencia, ya que se encuentra muy cerca de la zona de descenso.



