Bayern Múnich fue una aplanadora: goleó 5-0 a Besiktas

Bayern Múnich goleó por 5-0 al Besiktas de Estambul, con dobletes de Thomas Müller y Robert Lewandowski y un tanto de Kingsley Coman, puso un pie en cuartos de final de la Liga de Campeones y puede afrontar el partido de vuelta con cierta tranquilidad.

La goleada se concretó en el segundo tiempo, después de que el Besiktas jugó una buena primera parte pese a quedarse con diez hombres por la expulsión de Vida en el minuto 15. El partido tuvo un arranque intenso, con un Besiktas decidido a ofrecer resistencia al Bayern tratando de bloquear la salida del balón del equipo alemán con una presión adelantada.



El Bayern tuvo más llegada y la primera clara fue en el minuto 6 con un cabezazo de Müller a centro de David Alaba desde la izquierda, pero el equipo turco logró en el primer cuarto de hora convertir el encuentro en una cuestión de nervios y los bávaros no lograron ejercer un dominio claro.



Las cosas cambiaron con la expulsión de Vida con roja directa, por derribar a Lewandowski cuando el polaco estaba a punto de entrar al área con el camino hacia la portería completamente despejado.



A partir de ese momento, la superioridad bávara en lo relativo a la posesión del balón y al dominio territorial se hizo más clara, pro la primera ocasión la tuvo el Besiktas en un contragolpe de Vagner Love en el minuto 19.



El Bayern avisó en el minuto 30 con una llegada de Alaba, cuyo remate dentro del área fue bloqueado por un defensa y a los pocos segundos con un cabezazo a quemarropa de Mats Hummels ante el que Fabri reaccionó con una buena parada.



En el 43 llegó el primer gol, obra de Müller tras una jugada que inició Kingsley Coman con un desborde por la banda derecha y un centro que terminó en los pies del capitán bávaro, que marcó dentro del área pequeña.



La ventaja pareció darle confianza al Bayern, que en la segunda parte empezó a manejar el partido a placer ante un Besiktas que, a diferencia de lo que había ocurrido durante el primer tiempo, no inquietó mucho al conjunto alemán. El Bayern hacía circular el balón ante un Besiktas que procuraba cerrar su área.



El segundo gol llegó en el minuto 53 con un remate de Coman desde el centro del área aprovechando un centro de Robert Lewandowski desde la derecha. En el 66 Müller aumentó la cuenta con un disparo con la pierna derecha a centro de Joshua Kimmich.



Con el segundo gol de Müller el partido quedó sentenciado y ya antes, con la salida de Vagner Love por Tosic para reforzar la defensa, el entrenador del Besiktas, Señol Günes, había optado por intentar limitar los daños. El panorama, sin embargo, empeoró para los turcos.



Lewandowki no estaba dispuesto a pasar la noche en blanco y marcó el cuarto gol del Bayern en el minuto 79, aprovechando un rebote tras un remate de Mats Hummels que Fabri sólo pudo parar a medias, y en el 88 volvió a marcar a pase de Müller.

Síntesis

Bayern Múnich: Ullreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba: Javi Martínez, Vidal (Tolisso, 83); Müller, James (Robben, 44), Coman (Ribery, 81); Lewandowski.



Besiktas: Fabri; Adriano, Pepe, Vida, Caner (Gönul, 69); Hutchinson, Medel (Arslan, 85); Ricardo Quaresma, Talisca, Babel; Vagner Love (Tosic, 57).



Goles: 1-0, min.43: Müller. 2-0, min.53: Coman. 3-0, min.66: Müller. 4-0, min.79: Lewandowski. 5-0, min.88: Lewandowski.



Árbitro: Ovidiu Alin Hategan (Rumania). Amonestó a Lewandowski, Quaresma, Pepe y Tosic, y expulsó a Vida (m.15) con roja directa. Incidencias: partido de octavos de final de la Liga de Campeones disputado en la Allianz Arena de Múnich ante 70.000 espectadores.



EFE