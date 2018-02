Sin James Rodríguez, Bayern Múnich igualó 0-0 con Hertha Berlín

Bayern Múnich no pasó este sábado de un empate en casa a 0-0 contra el Hertha Berlín con lo que interrumpe una racha de diez victorias seguidas en la Bundesliga.

Pese al anuncio de Jupp Heynckes de que pensaba dosificar las rotaciones, el Bayern tuvo cinco cambios en la alineación titular con respecto al equipo que empezó el martes pasado en la goleada por 5-0 contra Besiktas.



En la defensa, Rafinha y Nicklas Süle entraron por Joshua Kimmich y Jerome Boateng. En el centro del campo Thiago Alcántara asumió la posición de Arturo Vidal y más adelante Arjen Robben y Franck Ribery fueron titulares en lugar de James Rodríguez y Kingsley Coman.



El líder de la Bundesliga tuvo la pelota desde el comienzo pero el Hertha logró cerrar bien los espacios, con tres líneas defensivas cerradas que hacían difícil que los bávaros combinaran. El Bayern tuvo llegadas.



La más clara llegó en el minuto 36 cuando Ribery, solo ante el meta Rune Jarstein a pase de Robben, disparó por encima de la portería. Sin embargo, al partido le faltaba dinámica de parte del club bávaro, que no le puso suficiente intensidad al compromiso y en ningún momento hubo la sensación de que el gol podía llegar en cualquier momento.



En el segundo tiempo la tónica del partido no cambió y las llegadas a puerta del Bayern siguieron siendo esporádicas. Los cambios -Coman por Ribery, Wagner por Müller y Vidal por Thiago- no le lograron cambiar la cara al partido.



El Eintracht Fráncfort, mientras tanto, perdió la oportunidad de ascender provisionalmente al segundo lugar de la clasificación al caer por 1-0 ante el Stuttgart, con un solitario gol de Thomy. Con la victoria el Stuttgart sigue alejándose de la zona del descenso y el objetivo de la permanencia parece cada vez más cercano.



El Friburgo logró un punto importante, también en la lucha contra el descenso, al empatar a un gol a domicilio ante el Hoffenheim.



El Hoffenheim se puso en ventaja en el minuto 57 con un gol de falta de Kramaric, pero el Friburgo empató en el 66 por intermedio de Niels Petersen. El Borussia Mönchengladbach, por su parte, logró una victoria a domicilio ante el Hannover 96 con un gol de Christoph Kramer en el minuto 72.



