Bayern Múnich, sin James, derrotó 0-2 a Werder Bremen

Bayern Múnich logró este sábado, en la segunda fecha de la Bundesliga, hacerse de forma provisional con el liderato tras vencer por 0-2 en la cancha del Werder Bremen merced a un doblete del polaco Robert Lewandowski.

Los muniqueses sudaron para llevarse un duelo que no se resolvió hasta el tramo final, cuando el francés Kingsley Coman regateó con habilidad en la línea de fondo antes de servir al delantero polaco un centro raso que 'Lewan', de espuela, no perdonó (72).



El '9' cerró el partido sólo tres minutos después, tras conducir el esférico hasta el borde del área, deshacerse de un rival y definir fuerte y con la izquierda (75).



Para este partido contra un rival a priori asequible, el italiano Carlo Ancelotti dispuso prácticamente de su once de gala, con la vuelta a la titularidad de dos hombres clave como el portero Manuel Neuer y el español Thiago Alcántara, ambos recuperados de sus respectivas lesiones.



Los flancos estuvieron ocupados por dos veteranos, el francés Frank Ribéry y el holandés Arjen Robben -que también volvía de lesión- y en el centro del campo el internacional francés Corentin Tolisso, adquirido este verano (boreal) por 41 millones de euros y procedente del Lyon, acompañó al chileno Arturo Vidal.



Con ese dibujo táctico, el Bayern monopolizó la posesión (68%) pero sin llegar a crear ocasiones claras. No fue hasta la segunda parte, cuando Lewandowski se desperezó y saltó al campo el habilidoso extremo francés Kingsley Coman, en sustitución de Robben (64), que el partido se agitó.

Revulsivo Coman

Fue la conexión Coman-Lewandowski la que desatascó la contienda. El extremo controló, regateó y sirvió y el polaco, en posición dudosa, perforó la red de espuela. 'Lewan' puso la guinda de jugada personal sólo tres minutos después, con una arrancada en la que dejó atrás a tres rivales.



"Fue difícil hacer el primer gol. Nos ha tocado ser pacientes y esperar nuestras oportunidades", declaró tras el encuentro el polaco, que suma tres tantos y se coloca como máximo anotador del campeonato. Otro que celebró el triunfo -y su vuelta a los terrenos de juego- fue Neuer. "Sienta muy bien regresar otra vez al equipo", celebró el arquero.



AFP