Bayern Múnich volvió a golear al Arsenal y avanzó en la Champions

Bayern de Múnich se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones al golear otra vez al Arsenal este martes en Londres (5-1; 10-2 en el global de la eliminatoria).



Theo Walcott adelantó al Arsenal (20), pero en la segunda parte los locales se derrumbaron tras la expulsión del central Laurent Koscielny y acabaron goleados con los tantos de Robert Lewandowski (55, de penal), Arjen Robben (68), Douglas Costa (77) y un doblete de Arturo Vidal (80 y 85).

El resultado final no refleja lo visto en el terreno de juego, ya que en la primera parte el Arsenal tuvo más ocasiones de gol ante un Bayern que dominó, pero que no inquietó el marco defendido por el colombiano David Ospina.



Sin embargo, la expulsión de Koscielny en la jugada que acabó con el penal materializado por Lewandowski para empatar el partido dio la puntilla a un Arsenal que ya tenía la eliminatoria muy cuesta arriba. Consciente de que no podía salir alocado al ataque, pese a necesitar al menos cuatro goles para soñar con la remontada, el Arsenal cedió la iniciativa al Bayern, que dominó los primeros minutos, aunque sin crear peligro sobre el arco defendido por el colombiano David Ospina.



Tras una primer ocasión del francés Olivier Giroud (14), los aficionados del Ársenal empezaron a creer en la remontada tras el primer tanto de Theo Walcott, en una escapada por la derecha que el inglés acabó con un duro disparo que Manuel Neuer no acertó a despejar (20).



Pese a que el Bayern monopolizó el balón, los germanos seguían sin inquietar a Ospina, y el Arsenal, en cambio, siguió amenazando con ocasiones de Walcott (33) y Giroud (36). Bayern respondió, al fin, con una jugada entre Arjen Robben y Robert Lewandowski que acabó con el remate demasiado cruzado del polaco (38).



En la primera jugada del segundo tiempo, Giroud tuvo la oportunidad de acercar a su equipo un poco más al 'milagro' de la remontada, pero su cabezazo en la frontal del área pequeña se marchó fuera (48).

Penal y expulsión

Pero las aspiraciones Gunners recibieron el golpe de gracia poco después, con el penal a favor del Bayern señalado por el griego Tasios Sidiropoulos, que además expulsó a Koscielny por doble amarilla (54) tras derribar a Lewandowski cuando se encontraba solo en el área ante Ospina.



Desde los once metros, el polaco engañó al meta colombiano, el Bayern empató el partido y dejó sentenciado el pase a cuartos (55). Con uno más, el Bayern jugó a placer. Ospina salvo en un primer momento a su equipo de encajar el segundo, a disparo de Lewandowski (64), pero nada pudo hacer ante Robben, que robó un balón y se plantó ante el colombiano para batirle por su izquierda (68).



Carlo Ancelotti sustituyó poco después al holandés y dio entrada a Douglas Costa, que apenas pisó el césped finalizó una contra con un disparo desde la frontal para poner el 3-1 (77). Arturo Vidal ahondó en la herida Gunner con un doblete en el tramo final, tras varias contras, para repetir el marcador de la ida en Múnich (80 y 85).



AFP