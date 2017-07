James Rodríguez arranca su pretemporada en China

Bayer Munich, nuevo equipo del volante colombiano, ha arrancado en forma su pretemporada, durante el último fin de semana se adjudicó la Copa Telekom y ahora el plantel completo viajó a China para continuar con la preparación a la temporada.

Aunque el país ofrece un ambiente futbolístico más tranquilo, a comparación de España, James Rodríguez ha sido asediado por la prensa y los fanáticos del equipo Bávaro, los cuales lo buscaron para tomarse fotos con él en la salida del equipo desde Múnich hacia territorio asiático.

Por su parte, tanto el club como el colombiano han registrado en redes sociales, cada momento de la pretemporada del equipo.

19 Julio, 6:20 a.m.: Bayern Munich vs. Arsenal.

22 Julio, 4:30 a.m.: Bayern Munich vs. Milán

25 Julio, 6:20 a.m.: Bayern Munich vs. Chelsea.

27 Julio, 6:20 a.m.: Bayern Munich vs. Inter de Milán.



