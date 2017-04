Barça venció al Granada y no cede terreno en la lucha por el liderato

Barcelona se impuso este domingo en el Estadio Nuevo Los Cármenes al Granada CF 1-4, lo que le permite mantenerse a dos puntos del líder Real Madrid -éste con un partido menos- en la pugna por el título de Liga.



El cuadro culé dominó por completo una primera parte en la que se adelantó con un tanto del uruguayo Luis Suárez, mientras que en una segunda mitad que fue más equilibrada el francés Jeremi Boga empató para los locales.

Después, Paco Alcácer, tras un magistral pase de Luis Suárez, el croata Ivan Rakitic y el brasileño Neymar Junior sellaron el triunfo visitante frente a un Granada que acabó en inferioridad por la expulsión del nigeriano Uche Agbo.



El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, no contó de inicio con su pareja titular de centrales, al dejar a Gerard Piqué sin citar y al francés Samuel Umtiti en el banquillo, donde también se quedó Andrés Iniesta, siendo titulares el argentino Javier Mascherano y el francés Jeremy Matthieu.



El encargado de formar el tridente atacante junto al brasileño Neymar Junior y Luis Suárez, ante la baja por sanción del argentino Leo Messi, fue el portugués Andrés Gomes, que jugó pegado a la derecha, pero replegándose siempre ante las subidas del carrillero local Héctor Hernández.



No obstante, la lesión del brasileño Rafinha Alcántara al cuarto de hora llevó al luso al centro del campo y al recién entrado Paco Alcácer a la parte derecha del ataque. El técnico del Granada, Lucas Alcaraz, mantuvo la defensa de cinco hombres pero varió levemente su dibujo habitual para reforzar la medular con un tercer centrocampista, el costamarfileño Victorien Angban.



Como era de esperar, el Barcelona tuvo más el balón en el primer tiempo ante un Granada que ni mucho menos se replegó, aunque le costó mover el esférico con fluidez y el mexicano Guillermo Ochoa sólo tuvo que actuar en el primer cuarto de partido en un balón largo de los visitantes al que llegó justo a tiempo de desviar el intento de Luis Suárez.



El primer intento de los andaluces fue una acción individual del ucraniano Artem Kravets, que no encontró portería con su disparo. La mejor ocasión visitante en el primer tiempo fue en el minuto 24 en un intencionado disparo al larguero de Luis Suárez tras jugada de Neymar, cuyo remate posterior a gol fue anulado por estar en fuera de juego.



También fue bastante clara la opción para marcar que tres minutos después tuvo el Barcelona, pero el propio Luis Suárez se topó con dos buenas paradas de Ochoa, sobre todo la segunda al desviar su remate a bocajarro.



Los mismos protagonistas aparecieron superada ya la media hora de juego, con el uruguayo pidiendo penalti al colegiado aragonés Jaime Latre por agarrón al rematar otro balón que repelió el meta mexicano.



Un remate desviado del croata Ivan Rakitic precedió al tanto azulgrana, marcado por Luis Suárez tras superar, esta vez sí, a Ochoa con una perfecta vaselina tras ganar la espalda en un buen envío en largo de Jordi Alba.



Alcaraz modificó su esquema en el descanso con la entrada de Boga por Angban, relevo que le salió a la perfección ya que el galo empató el choque en el minuto 50 al definir bien ante el alemán Marc Ter Stegen en el mano a mano tras asistencia del francés Mathieu Saunier.



Pese a las paradas de Ochoa ante Paco Alcácer y Neymar, el choque se equilibró en la reanudación, con el Granada presionando más arriba y el Barcelona con problemas para llegar a la meta andaluza.



Con todo, Luis Suárez se inventó de la nada un pase de espaldas en el minuto 63 hacia Paco Alcacer, que ganó en velocidad a la zaga local y en el mano a mano batió por abajo a Ochoa para adelantar de nuevo a los catalanes.



Un cabezazo de Mathieu puso sentenciar el duelo, mas no encontró portería por poco, mientras que el Granada inquietó a Ter Stegen con un lanzamiento lejano del brasileño Andreas Pereira.



Cuando más decidido parecía el Granada el empate a buscar el empate, el nigeriano Uche Agbo fue expulsado al ver dos tarjetas amarillas en muy pocos minutos y, a renglón seguido, Rakitic sentenció el choque al rematar a la perfección un balón suelto en el área local.



En los instantes finales, Neymar amplió la ventaja visitante tras un pase de Paco Alcacer poniendo el 1-4 final, mientras que Boga no pudo marcar el segundo tanto del Granada en una buena ocasión. La derrota del Granada, cuarta en Liga consecutiva, le mantiene penúltimo en la tabla y a ocho puntos ya de la permanencia.

Síntesis

Granada CF: Ochoa; Foulquier, Saunier, Lombán, Gastón Silva (Isaac Cuenca, m.77), Héctor; Uche, Angban (Boga, m.46), Wakaso; Andreas Pereira y Kravets (Adrián Ramos, m.55).



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Mascherano, Mathieu, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic (Aleñá, 86'), Rafinha (Paco Alcácer, m.17); Andre Gomes (Iniesta, m.67), Neymar y Luis Suárez.



Goles: 0-1, m.44: Luis Suárez. 1-1, m.50: Boga. 1-2, m.63: Paco Alcácer. 1-3, m.83: Rakitic.



Árbitro: Santiago Latre (C. Aragonés). Expulsó al segundo entrenador del Granada, Jesús Cañadas (m.69) y por doble amarilla al local Uche (m.82). Mostró cartulina amarilla al local Lombán, y a los visitantes Sergi Roberto, Jordi Alba y Rakitic.



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo novena jornada de la Liga Santander disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante unos 19.000 espectadores. Antes del partido se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del socio y accionista del Granada José Jorge Arboleda.



EFE