Sin Yerry Mina, Barcelona derrotó 1-0 a Valencia en la Copa del Rey

Barcelona se lleva una mínima ventaja a Mestalla después de derrotar por un gol de Luis Suárez (1-0) a un Valencia muy defensivo, que en el segundo tiempo se estiró pero sin fortuna, aunque tuvo un ocasión inmejorable en el minuto 89.

Un Barça dominante y abusivo con el balón intentó ante un conservador Valencia llevar el peso del partido y traducirlo en goles, pero acabó haciéndole cosquillas, ya que en los primeros 45 minutos Jaume Doménech vivió en su área sin excesivos peligro.



El partido tenía una dinámica clara desde el primer minuto: el balón iba a ser del Barça y los espacios del Valencia. El equipo de Marcelino García Toral lo fió todo a cerrar los pasillos interiores y a que el cuarteto formado por Andreas, Parejo, Coquelin y Soler impidiesen en el centro del campo que su rival no se sintiese cómodo. Y lo logró.



A pesar del ímpetu de los azulgrana y las ganas de llegar con la máxima celeridad al primer gol, su fútbol fue perdiendo fuerza, se volvió cada vez más previsible y a pesar de que el balón merodeó con relativa facilidad las inmediaciones del área valencianista, casi nunca fue en ventaja para los rematadores.



De hecho, el Barça olvidó la faceta de rematar de lejos. Mientras en ataque el Barcelona se iba desdibujando, la retaguardia no perdió la concentración en los escasos arrebatos del equipo valenciano, que a punto estuvo de sacar petróleo en un balón en el que Umititi se confió mientras lo protegía, y acabó en un córner infructuoso.



Rubén Vezo tuvo dos buenas intervenciones en cortar sendas pelotas. En el minuto 14, se anticipó a un balón que iba a recibir Suárez, que acabó en córner y un disparo alto de Aleix Vidal, y en el 24, se lanzó al suelo para neutralizar una jugada que podría haber habilitado a Suárez, a pase de Messi, para quedarse solo ante Jaume.



El momento más incisivo del Barcelona llegó en el minuto 39, en una acción que acabó con un 'centrochut' de Jordi Alba, cuyo balón se paseó por delante de la meta y con Luis Suárez echándose al suelo para desviarlo a gol, sin acierto.



El instante del Valencia llegó en el minuto de añadido, cuando tuvo presencia por primera vez en el campo del Barça y acabó con Martín Montoya conectando un duro disparo que salió desviado.



Valencia salió más descarado en el segundo tiempo y tras una primera parte echado atrás, en este acto dio un paso adelante, aunque la primera acción de gol la elaboró el Barcelona, en los pies de Messi, quien tras hacer un eslalon hacia la izquierda su duro disparo acabó en el lateral de la meta visitante.



En el minuto 51 se produjo el primer disparo entre los tres palos por parte valencianista, cuando Parejo lo intentó en una acción que Cillessen atrapó en el suelo. Al Barcelona le aparecieron los espacios, pero no estaba preciso ni veloz, y en las pérdidas el Valencia no disimuló que había cambiado el talante y que iba a por un gol.



Tras sacar un balón envenenado Coquelin, en una falta de Messi, Maksimovic, que había entrado en el 46, realizó una cabalgada por la banda izquierda y su centró lo neutralizó un Piqué que evitó males mayores dentro del área azulgrana.



El partido estaba para el que más pausa tuviese, ya que se había entrado en una fase de dominio alterno, y el balón llegó a Messi, quién se lo echó hasta la línea de fondo y se lo envió a un Suárez que, en el otro palo y después de que Jaume lo rozase, conectó un certero remate de cabeza (1-0, minuto 67).



Barcelona encajó al Valencia en el área y los de Marcelino García Toral vivieron momentos de mucho apuro, hasta que las líneas defensivas lograron recomponerse, aunque el cansancio ya hacía mella y a los azulgrana les costaba cada vez menos llevar peligro a la meta de Doménech.



En uno de los muchos saques de esquina que lanzó el Barça, Paco Alcácer obligó a Jaume a sacar el balón para un nuevo saque de esquina. El Valencia no se acoquinó y Santi Mina salió en lugar de Rodrigo para que los ataques levantinos tuviesen otra resolución.



En una de las últimas acciones del partido, precisamente Santi Mina la tuvo, pero Cillessen debió salir fuera del área para enviar a córner el balón. En la última, un nuevo remate suyo de cabeza salió alto.

Síntesis

Barcelona: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic (Paulinho, min.67), Busquets, Iniesta (Alcácer, min.75; Aleix Vidal (Coutinho, min.57), Messi y Suárez.



Valencia: Jaume Doménech; Montoya, Vezo, Paulista, Gayà; Soler (Ferran Torres, min.75), Coquelin, Andreas Pereira (Maksimosic, min.46); Vietto y Rodrigo (Santi Mina, min.81).



Gol: 1-0, min.67: Luis Suárez.



Árbitro: José María Sánchez Martínez (comité murciano). Mostró cartulina amarilla a Sergi Roberto (min.35), Andreas Pereira (min.39), Vietto (min.50) y Soler (min.52).



Incidencias: partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, disputado en el Camp Nou ante 50.959 espectadores, según datos facilitados por el FC Barcelona.



EFE