Barcelona va por otra remontada, esta vez contra Juventus

Barcelona perseguirá este miércoles ante el Juventus Turín repetir prácticamente la gesta europea firmada con el París Saint-Germain, en una nueva vuelta de tuerca del equipo de Luis Enrique que ahora necesita equilibrar el 3-0 de la ida de cuartos de final para seguir vivo en Europa.

Los de Luis Enrique se mirarán en el espejo del partido del último 8 de marzo, cuando fueron capaces de remontar un 4-0 adverso consiguiendo un histórico 6-1, algo hasta ahora nunca visto en los libros de fútbol.



Aquel resultado, más que un punto de inflexión, supuso la demostración del carácter ciclotímico del equipo. Capaz de marcarle media docena de goles al PSG y darle la vuelta a una situación imposible, y posteriormente caer en Riazor (2-1) o en Málaga (2-0) con dos actuaciones difícilmente explicables. Este Barcelona, capaz de lo mejor y de lo peor, que apura los últimos meses con Luis Enrique en el banquillo se lo juega todo en esta semana.



La eliminatoria de cuartos de final ante el Juventus Turín, en Liga Campeones, y el partido en el Bernabeu del próximo domingo en el campeonato español, que seguramente marcarán el futuro de los azulgrana.

En el todo o nada, la principal duda radica en el dibujo por el que apostará Luis Enrique, que ha sido capaz de reinventar a su equipo con un esquema 3-4-3 para seguir creyendo, cuando todo se le puso muy complicado a los azulgrana.



Para el partido de este miércoles, Barcelona recupera a una de las piezas básicas, Sergio Busquets, ausente en la ida por acumulación de amonestaciones; y salvo los lesionados Aleix Vidal y Rafinha Alcántara, Luis Enrique tendrá al resto de la plantilla disponible, después de la recuperación de Javier Mascherano, Arda Turan y Jérémy Mathieu.



La principal duda es cómo llenar el dibujo que se adivina en 3-4-3. El portero (Ter Stegen), los tres de atrás (Mascherano, Piqué, Umtiti), el mediocentro (Busquets) y los tres delanteros (Messi, Suárez, Neymar) parecen claros.



Así que los tres futbolistas que restan determinará la profundidad del equipo. Luis Enrique podría contar con dos carrileros para darle amplitud por las bandas (Sergi Roberto y Alba) o solo a Sergi Roberto, prescindir de Alba, y situar en la medular a Iniesta y Rakitic.



En cualquier caso, el Camp Nou espera vivir una gran noche y el Barça se acogerá a su imponente recorrido esta temporada en casa para creer en una nueva remontada.



Y es que en los cuatro partidos disputados este curso europeo, los catalanes han apabullado al Celtic Glasgow (7-0), Manchester City (4-0), Borussia Moenchengladbach (4-0) y PSG (6-1). Total 21 goles a favor y uno en contra (5,25 goles por partido anotados y 0,25 encajados). Cualquiera de esos resultados le valdría mañana al Barça.

Cuadrado, otro colombiano que quiere semifinal

Juventus Turín viaja a Barcelona con el objetivo de defender el sólido 3-0 conseguido en la ida, disputada en Italia la semana pasada.



El colombiano Juan Guillermo Cuadrado estará en el equipo titular, luego de haber sido clave en el partido de ida.

Luis Enrique, Juan Guillermo Cuadrado y Jérémy Mathieu Foto: AFP

Los turineses se entrenaron este martes, en su ciudad deportiva, en un ambiente relajado y saldrán para Barcelona con la presencia del delantero argentino Paulo Dybala, que se había retirado tocado del duelo liguero del sábado contra el Pescara.



Dybala, autor de dos goles en la ida, se entrenó regularmente en los últimos dos días, por lo que estará a disposición del entrenador Massimiliano Allegri en el partido disputado en el Camp Nou.

Paulo Dybala (centro), figura de Juventus. Foto: AFP



Juventus Turín viaja también sabedor de que siempre pasó de ronda cuando ganó 3-0 la ida de una eliminatoria europea; y se encomendará a su solidez defensiva para dejar fuera a un Barcelona que sigue asustando, ya que se tiene en mente la remontada en octavos ante el París Saint Germain.



Allegri declaró varias veces, tras el duelo de ida, que su equipo, además de defenderse con concentración, tendrá que marcar un gol para obligar al Barcelona a meter cinco para pasar de ronda.



Por lo que atañe al once, el técnico italiano confirmará la línea defensiva que disputó la ida, con Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini de centrales y los brasileños Álex Sandro y Dani Alves que actuarán en los dos laterales, por delante del portero Gianluigi Buffon.



Los cinco futbolistas citados descansaron en el último partido liguero contra el Pescara, como también lo hizo el alemán Sami Khedira, que formará el doble pivote en el centro del campo junto con el bosnio Miralem Pjanic.



En la delantera, Allegri alineará al colombiano Juan Guillermo Cuadrado y el croata Mario Mandzukic en la posición de extremos, con el exjugador del Atlético Madrid que se luce por unas prestaciones de gran esfuerzo, al sumarse constantemente a los laterales en fase de no posesión.



Todo apunta a que Dybala saldrá desde el comienzo en el Camp Nou, aunque no se descarta completamente que Allegri decida dejarle en el banquillo por precaución, para sacarle sólo en caso de necesidad. En esa eventualidad, el entrenador italiano podría reforzar el centro del campo con un futbolista de características más defensivas, como Stefano Sturaro, con Higuaín como único delantero.



El 'Pipita', que no logró ser protagonista en el duelo de ida, busca un gol en el Camp Nou para lanzar a su equipo hacia las semifinales y seguir peleando por un trofeo que nunca ganó en su carrera.



El cuadro turinés también deberá tener cuidado con las tarjetas amarillas, ya que Khedira, Cuadrado y Mandzukic se perderían la eventual ida de las semifinales en caso de amonestación. Tras hacerse con un margen de ocho puntos sobre el Roma, segundo, en el campeonato liguero y meterse en la final de la Copa Italia, el Juventus Turín sueña con alimentar su sueño de hacerse con un trofeo europeo que le falta desde 1996.



Alineaciones probables



Barcelona: Ter Stegen; Mascherano, Piqué, Umtiti; Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi; Sergi Roberto, Suárez, Neymar.



Juventus: Buffon; Alves, Bonucci, Chiellini, Álex Sandro; Khedira, Pjanic, Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuaín.



Árbitro: Bjorn Kuipers (Holanda).

Estadio: Camp Nou.



EFE