El Barça no puede permitirse otro tropiezo en Liga

Tras ceder nuevamente el liderato en Riazor con una inesperada derrota ante el Deportivo de La Coruña (2-1), el Barcelona recibe este domingo al Valencia con la necesidad de lograr una victoria que le permita mantener sus aspiraciones de reeditar el título de Liga.



Los azulgranas casi siempre tiene dificultades para superar al conjunto che, que ha ganado en el Camp Nou en dos de sus últimas tres visitas. Luis Enrique, consciente de ello, no quiere sorpresas y por eso aparcará las rotaciones, aprovechando que el equipo no ha tenido esta vez partido entre semana.



El técnico del conjunto catalán recupera además para este encuentro a los lesionados Neymar, Rafinha y Mathieu, que los últimos días se han ejercitado al mismo ritmo que sus compañeros. De los tres, quien entrará con toda seguridad en la lista será Neymar, ausente en Riazor por unas molestias en el aductor.



El concurso del punta brasileño, uno de los jugadores más en forma del equipo, se antoja decisivo. El tridente, formado por Neymar, Messi y Luis Suárez regresa, por tanto, al Camp Nou. La última vez que jugaron juntos fue el partido de la histórica remontada en la Liga de Campeones contra el PSG. Como en los últimos compromisos, Luis Enrique recurrirá al 3-4-3 para aumentar el rendimiento de la sala de máquinas azulgrana: el centro del campo.



Por eso, Messi podría retrasar de nuevo su posición a la mediapunta y Arda ocupar una plaza en la línea de ataque. Mascherano, Piqué y Umtiti podría formar el eje de la zaga, y Sergi Busquets, Rakitic e Iniesta completar el centro del campo.



Valencia, por un buen resultado



El Valencia confía en que la entidad del rival le lleve a mostrar su cara más competitiva. Con un colchón de once puntos y cuatro equipos respecto del descenso y sin posibilidad real de llegar a Europa, el conjunto valencianista se ha quedado sin objetivo por el que luchar en este tramo final.



El equipo que dirige Salvador González 'Voro' acumula cuatro partidos sin ganar como visitante y afronta esta complicada salida después de salir 'trasquilado' de la que realizó hace dos semanas al Vicente Calderón para enfrentarse a un Atlético de Madrid, que apenas tuvo problemas para derrotarle, para decepción del entorno del club de Mestalla.



Esa falta de mordiente le afectó igualmente en el encuentro de la pasada jornada ante el Sporting de Gijón y no reaccionó hasta que sus aficionados comenzaron a mostrar su enfado y el equipo asturiano se adelantó en el marcador. El tanto de Munir El Haddadi le permitió salvar un punto pero no su imagen.



El delantero hispano marroquí será una de las grandes atracciones del partido. Cedido el pasado verano por el Barça al Valencia, regresará por primera vez al Camp Nou, un escenario al que retornará dentro de unos meses si la entidad valencianista no ejerce la opción de compra que tiene sobre el jugador.



Con Rodrigo Moreno lesionado desde hace un par de meses, para este encuentro, Voro volverá a tener la baja de Luis Nani, que se ha perdido los últimos encuentros por una lesión muscular, y tampoco podrá contar por problemas físicos en el sóleo con Santi Mina.



Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Mascherano, Piqué, Umtiti; Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Arda, Luis Suárez y Neymar.



Valencia: Diego Alves, Montoya, Garay, Mangala, Gayá, Enzo Pérez, Parejo, Carlos Soler, Joao Cancelo o Munir, Orellana y Zaza. Árbitro: Hernández Hernández. Estadio: Camp Nou.



EFE