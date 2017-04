Real Madrid y Barça tienen otro asalto por la Liga

La Liga de España está que arde. El triunfo del Barcelona en la casa del Real Madrid el domingo pasado (2-3) dejó abierto el mano a mano entre ambos equipos por quedarse con el título. Este miércoles, en una nueva fecha española, la 34, ambos están obligados a ganar. Real Madrid visita al Deportivo la Coruña (2:30 p. m.) cuando ya conocerá el resultado del Barça, que recibe al Osasuna (12:30 p. m.).



Después de dejar escapar la oportunidad única de sentenciar la lucha por La Liga, el Real Madrid no tiene tiempo para las lamentaciones. Está obligado a levantarse con rapidez hoy frente a Deportivo si no quiere intercambiar los papeles con el Barcelona y dejar de depender de sí mismo.

Pese a la derrota en el clásico, todo sigue en manos de un Madrid que perdió el liderato, pero aún tiene una jornada por recuperar con el partido aplazado en Vigo ante el Celta. Sin embargo, encara los seis encuentros restantes como finales, el primero ante un Dépor que ya avisó de su peligro ante los grandes con su gran partido en el Bernabéu y tumbando al Barça.



La primera final que marca Zinedine Zidane la encara con rotaciones y sin Sergio Ramos ni Gareth Bale. El capitán fue expulsado en el clásico y cumplirá una fecha de sanción. Regresaría el sábado contra Valencia. Ante la baja por lesión de Pepe, se tendría que acelerar el regreso de Varane tras dos lesiones consecutivas en su bíceps femoral izquierdo.

El central francés será titular, o Casemiro tendría que retrasar su posición. Por su parte, Gareth Bale, con una nueva lesión de sóleos, es la peor noticia para Zidane. Sin el galés, con el posible descanso a un fatigado Toni Kroos y el regreso de Isco a la titularidad, Marco Asensio y James Rodríguez luchan por el último puesto en ataque.

Parecía destinado el nueve para Álvaro Morata pero sus malas sensaciones en el último entrenamiento, con problemas en el pie izquierdo, apuntan a que Karim Benzema siga de titular.



Barça, contra el colero



Barcelona juega contra Osasuna en el Camp Nou uno de los cinco partidos que le quedan de la Liga para presionar al Madrid y esperar un fallo de este para depender de sí mismo en la lucha por el título.

El triunfo en el Bernabéu ha permitido al Barça situarse como líder, pero el Madrid, con un partido menos, sigue dependiendo de sí mismo, por lo que el equipo azulgrana, además de ganar todos sus partidos, depende de un tropiezo madridista.

El equipo de Luis Enrique recibe a un rival desahuciado, con una baja autoestima y que, de perder el partido y producirse un triunfo del Leganés, será automáticamente equipo de segunda división.



Con la inercia que lleva el Barcelona tras la victoria en el clásico y el momento de Osasuna, nada parece apuntar a que el equipo de Luis Enrique vaya a sufrir para llevarse un triunfo que le permitirá presionar a los madridistas.



Aquel tropiezo en Riazor y, posteriormente, en Málaga han convertido al Barça en un equipo capaz de ofrecer lo mejor y lo peor en una misma semana, aunque una nueva pérdida de puntos ante el colista haría que el equipo de Luis Enrique perdiese las escasas esperanzas que le quedan para revalidar por tercer año consecutivo la Liga.



No estará Neymar, quien cumplirá su tercer y último partido de sanción. Donde más movimientos puede haber es en el centro del campo y la defensa. Atrás, es más que probable que el Barça vuelva al 3-4-3, por lo cual los laterales tendrán poca participación, a no ser que Luis Enrique decida sumar a Sergi Roberto el rombo del centro del campo.



Adelante, ante la baja de Neymar, Paco Alcácer puede volver a tener su oportunidad para una titularidad, aunque también está a disposición un Arda Turan que podría estar en su última etapa en el Barça.



Quien no descansará es Messi, quien recibirá un homenaje del club catalán al haber llegado a los 500 goles como azulgrana, 21 de cuales se los ha marcado a Osasuna.



