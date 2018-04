El Barcelona de Messi, a ampliar su leyenda en la Liga de España

El día que se confirmó que Neymar se iba del Barcelona al PSG, el 3 de agosto del año pasado, se pudo temer que el poderoso equipo español sufriría grietas. Que perdería algo de su encanto, de su demoledor ataque. Pero menos de un año después, aunque perdió magia, mantiene intacta su imponencia en la Liga. Este domingo está todo servido para que la gane otra vez, y por segundo año consecutivo. Si la Champions fue una frustración, un duro golpe, intentará levantarse ratificando su dominio en España.

Con 83 puntos, 11 de ventaja sobre su esmerado escolta, el Atlético de Madrid, a falta de cuatro fechas, con un partido menos, 83 goles a favor y 19 en contra... el Barça cumple una temporada imponente. No ha perdido ni un solo partido y solo empató 8. Podría ser un campeón invicto, además de bicampeón y con el cuarto título en los últimos siete torneos, tiempo en el que el Real Madrid, al que hoy le lleva 12 puntos (tras la victoria blanca 2-1 frente al Leganés), ha ganado dos. Claro, el Madrid pelea en la Champions y busca su tercer título seguido en Europa. Ese es un golpe que el Barcelona quiere minimizar con el doblete: Copa del Rey y Liga.

Regularidad por brillo

El camino empezó con piedras. A la llegada de Ernesto Valverde al banquillo técnico se tropezó con la Supercopa de España, que perdió contra el Madrid. Además, afrontó la polémica salida de Neymar y se quebró la famosa MSN (Messi, Suárez, Neymar). Sin embargo, se levantó a ese panorama, y ese ha sido quizá el principal valor de Valverde: el anímico. Se propuso ir por el triplete; ya se les fue la Liga de Campeones tras perder en cuartos contra Roma, ganaron la Copa del Rey, premio de consuelo, y hoy les bastará con un empate ante Deportivo la Coruña para ser campeones de Liga (o que el Madrid y el Atlético no ganen): ese sí es un premio más valioso para dejar atrás la amargura de Roma.



El periodista español Manuel Bruña, especialista en el Barcelona del diario Mundo Deportivo y autor del libro Xavi: el dueño del balón, dijo a EL TIEMPO que las claves del Barça en la Liga han estado en su solidez defensiva, aunque sacrificando brillo, el que deben extrañar algunos barcelonistas. “Va a ganar la Liga por su tremenda regularidad, como lo demuestra el hecho de que no ha perdido un partido. Con Valverde en el banquillo y sin Neymar, este equipo ha perdido un poco de vistosidad, de alegría arriba, pero ha ganado en consistencia defensiva. Esa es la gran diferencia de este Barça con respecto al de anteriores equipos que ganaron la Liga. Ahora, el Barça es más sólido; a los rivales les cuesta marcarle un gol, pero es menos vistoso arriba. Todo eso, sin olvidar a Messi, un jugador que cuando los partidos estaban mal aparecía para desequilibrarlos”, opina Bruña.



Este Barça, que es muy diferente del de Pep Guardiola, ha sido un equipo agresivo en ataque, sin tanto toque de pelota, aunque sigue dependiendo de los mismos jugadores estelares que han estado con los anteriores entrenadores: Messi, Iniesta, Piqué, Busquets... Busquets hace el trabajo sucio, y lo hace ver limpio. Piqué es el general de la defensa. Iniesta anunció el viernes pasado su salida del club, y se irá dejando un sello imborrable, como un jugador diferente y silencioso. Seguirá Messi,el 10 que hace por 10, que lleva 29 goles en esta Liga. Ni siquiera Cristiano lo ha alcanzado, lleva 24 tantos. Luis Suárez le ha ayudado a Messi, lleva 23 anotaciones. El Barça, sin Neymar, sigue rugiendo arriba. Sin embargo, también ha sido importante tener a un arquero seguro como Ter Stegen, que solo ha recibido 19 tantos.

Claro está que sus refuerzos no han sido decisivos. Ni Dembelé, que sigue en el cascarón, ni Coutinho, que aunque es un crac sigue a la sombra de Iniesta: lleva 13 juegos y dos goles. Y ni hablar de Yerry Mina, que no es tenido en cuenta.

‘De ángel a demonio’

El pitazo final en Roma demostró que los dioses también lloran. La derrota del poderoso Barcelona sigue siendo un lastre, y por eso el afán del equipo catalán de asegurar cuanto antes la Liga. Hay dedos acusadores contra el entrenador, contra Valverde, por el traspié europeo, pues ya se sabe que a la hora de buscar culpables los técnicos son los primeros sacrificados. Versiones de prensa ya han ido soltando que Valverde no seguirá en el banquillo, y el propio presidente del club, Josep Bartomeu, ha tenido que salir a darle un respaldo. No se sabe qué es peor.



“Está en su primer año y ha iniciado un proyecto, su proyecto. Estamos muy contentos con él y hablamos regularmente. No hemos hablado de ese tema que apareció en la prensa. En absoluto. Son cosas que a veces suelen salir. Pero no es ni la junta directiva ni el club”, dijo.



A Valverde le reconocen que en su primera campaña pueda ganar el doblete. Pero como el Barça es el Barça, pareciera que no ganar la Champions oliera a fracaso. En palabras del periodista Manuel Bruña, “Valverde es un entrenador tranquilo, un exfutbolista que conoce perfectamente cómo funciona el Barça. Ha sabido manejar un vestuario con estrellas, aunque la eliminación ante la Roma en Champions provocó que pasara de ángel a demonio en una semana. Algo, por otro lado, que pasa en los grandes equipos”. Y con los grandes entrenadores.



Este domingo, el Barcelona puede redondear su temporada con dos trofeos, el de consuelo, la Copa del Rey, y el valioso, la Liga, y si se suma el de consuelo con el valioso, resulta un doblete de envergadura, para que ratifique su dominio en España.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET