Milagro del Barça en la Champions, en 6 actos

09 de marzo 2017 , 07:49 a.m.

Fueron todas las emociones del fútbol resumidas en 95 minutos. Una metamorfosis que se concretó en cinco minutos pero se preparó desde antes, que hizo explotar a más de 90.000 espectadores en el Camp Nou y a millones de hinchas del Barcelona en todo el mundo. Fue una remontada histórica. El 6-1 que el club catalán propinó al París Saint-Germain será capítulo aparte en los libros de historia, que registrarán cómo un equipo derrotado 4-0 en el primer partido se metió a los cuartos de final de la Liga de Campeones. ¿Cómo fue? Este es el paso a paso, en seis actos...

Primer acto: historia

Decíamos que ningún equipo había remontado un 4-0 en la Champions. Pues Barcelona salió decidido a romper la historia, y París Saint-Germain le ayudó al plantear mal el choque aguantando en el último cuarto de cancha. La ventaja de cuatro goles era de solo dos al final del primer tiempo, luego de un cabezazo de Luis Suárez a los 3 minutos y un autogol de Layvin Kurzawa a los 40. Si hacía lo mismo en el segundo tiempo, Barcelona al menos forzaría el alargue.



Segundo acto: esperanza

A los 3 minutos del complemento, el árbitro alemán Deniz Aytekin, de quien volveremos a hablar más adelante, sancionó un penalti a favor del Barcelona por una supuesta falta de Thomas Meunier a Neymar. El belga tropezó y cayó. El brasileño se tropezó con él. Lionel Messi llegó a su gol número 94 en la Liga de Campeones y prendió la luz de la esperanza. Como estaba jugando el Barça, todo pintaba para seguir de largo.



Tercer acto: silencio

Barcelona estaba encima y quedaba poco menos de media hora de juego. En el París Saint-Germain, sin embargo, había un corazón uruguayo, el de Édinson Cavani. Y los futbolistas uruguayos, se sabe, no se entregan nunca. Ya Cavani había tenido la opción de descontar, tras un centro de Meunier: su remate se estrelló en el palo. Y luego, a los 62, le pegó con el alma. En el Camp Nou se podían oír los gritos de los visitantes. Los locales quedaron mudos. El 3-1 obligaba al Barcelona a conseguir tres goles. Si parecía imposible antes del partido...



Cuarto acto: piedad

El gol de Cavani dejó tambaleando al Barça, expuesto a recibir al menos un gol más. Y el tanto estuvo muy cerca. Lo tuvo Ángel di María, que había sido clave en la ida pero al que el DT Unai Emery dejó en el banco. En el segundo tiempo lo metió. Faltando cinco minutos tuvo el 3-2, pero no definió. Después del partido, Mascherano reconoció que lo tocó: era penalti. Ya Cavani había perdido antes la posibilidad de conseguir un doblete. Le faltó la potencia del tiro del primer gol. El PSG perdonó...



Quinto acto: polémica

Neymar, de tiro libre, había puesto el 4-1, a los 88. Casi nadie lo celebró. Y poco después, el juez volvió a ser protagonista: si había sancionado un primer penalti muy dudoso, en el minuto 90 dio uno inexistente: Marquinhos no tocó a Luis Suárez. Neymar anotó. Quedaban cinco minutos de reposición.



Sexto acto: éxtasis

Ahora el que tambaleaba era el París Saint-Germain. Barcelona se olvidó de su escuela y empezó a tirar ollazos. Y en el último, Sergi Roberto, un producto de la cantera blaugrana, sentenció la serie y metió a su equipo en cuartos de final. Los milagros existen.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@josasc