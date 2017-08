Messi comandó la victoria del Barcelona 2-0 contra el Alavés

El argentino Leo Messi volvió a ser el faro del FC Barcelona y, con dos goles, rearmó a su equipo para vencer a domicilio al Deportivo Alavés del argentino Luis Zubeldía, que tuvo a su mejor hombre en la portería, donde Fernando Pacheco que desbarató numerosas ocasiones culés e incluso detuvo un penalti al astro blaugrana.



Dos apariciones del rosarino fueron suficientes para que el Barça se llevara los tres puntos en un choque que dominó de principio a fin, aunque no pudo abrir la cuenta goleadora hasta la segunda parte, y en el que el plantel vitoriano no pudo fructificar las pocas ocasiones que tuvo.

El choque tuvo la anécdota del debut de una de los últimos fichajes de los catalanes, el brasileño Paulinho, que entró a la cancha en el minuto 88 en lugar de Andrés Iniesta, titular tras superar una lesión. La primera ocasión del encuentro fue para el conjunto de Ernesto Valverde en el minuto tres de partido con un cabezazo de Gerard Deulofeu a pase de Ivan Rakitic, que atrapó Fernando Pacheco, tras una larga jugada del Barça al conseguir superar la presión de los locales.

Los culés se hicieron con el balón desde los minutos iniciales, mientras el Alavés esperó a su rival atrás, con los once jugadores en su propio campo. A los dos minutos, en el cuatro, Deulofeu lo volvió a intentar desde fuera del área, pero se encontró de nuevo con el guardameta albiazul que desbarató las intenciones catalanas. La dos equipos tenían claras sus intenciones y mientras el Barcelona fue fiel a su idea de presionar y recuperar el balón cuanto antes, los vascos el juego en transición.



Así, en el minuto 11, una buena combinación del conjunto vitoriano dejó vía libre a Alfonso Pedraza que cruzó el balón dentro del área para que Rubén Sobrino lo empujará a la red. Sin embargo, el árbitro asistente acertó al levantar el banderín y señalar el fuera de juego del delantero local.



A pesar de todo, el guión no cambió y el FC Barcelona continuó con su dominio y posesión y en el minuto 15, fue Andrés Iniesta el que probó a Pacheco desde la corona del área, pero el arquero alavesista se mostró muy seguro. Aunque, no fue dueño de la posesión, el plantel babazorro se encontró cómodo defendiendo su espacio y no dejó huecos entre líneas, lugar donde mejor se desenvuelven los blaugranas.

En el 22, Messi insistió con un remate después de una buena dejada de Deulofeu, pero los guantes de Pacheco, otra vez, anularon las posibilidades del equipo visitante que tampoco perdió su sitio. La mejor ocasión del Alavés tuvo lugar en el minuto 30 cuando, tras una recuperación de balón, Manu García puso un balón en largo a Rubén Sobrino que ganó en velocidad a Piqué y se plantó delante de Ter Stegen, quien, con una media salida, despejó desde el suelo el remate del delantero local.



En el minuto 37, el colegiado no dudo en señalar penalti al interpretar que el brasileño Rodrigo Ely agarró dentro del área a un rival, después de botar un falta el equipo visitante. Pacheco volvió ser protagonista al adivinar el lanzamiento de Leo Messi desde los once metros y enviar a saque de esquina el disparo del futbolista argentino.



En el tiempo añadido, Deulofeu probó al portero albiazul, pero no consiguió batir al que fue el protagonista de una primera mitad que concluyó con un empate a cero. En la reanudación, el Alavés dio el primer aviso con una internada por la banda izquierda de Ibai Goméz en los primeros compases, que puso un balón en boca de gol para Manu García, pero el capitán albiazul no llegó a rematar a pesar de su estirada.



En el minuto 48 Leo Messi respondió con un disparo desde fuera del área que buscaba la escuadra derecha de Fernando Pacheco y que se marchó fuera por muy poco.

El astro argentino fue el que se encargó de abrir el marcador en el minuto 55 cuando recogió un balón suelto dentro del área, se anticipó a Tomás Pina e introdujo el balón en la portería local tras golpear en Alexis. El guión no cambió tras el gol del líder culé buscó el segundo a través de largas posesiones. Un remate de Jordi Alba en el segundo palo en el minuto 63 estuvo a punto de aumentar la cuenta, pero el esférico se marchó desviado.



En la jugada posterior llegó el segundo del FC Barcelona, de nuevo obra de Leo Messi, quien aprovechó un mal despegue de Alexis para fusilar a Pacheco y sentenciar el partido. Seguidamente, el paraguayo Óscar Romero intentó recortar distancias a balón parado, pero Ter Stegen estuvo atento para atrapar el disparo del futbolista del Alavés.



Messi continuó llevando el peso del ataque culé y en el 74 estuvo cerca de anotar el tercer gol, pero su disparo se estrelló en el larguero en un momento en el que derroche físico del Alavés comenzó a tener consecuencias. En el minuto 88, Ernesto Valverde dio la alternativa a Paulinho en lugar de Andrés Iniesta quien se llevo una gran ovación del público de Mendizorroza que reconoció el buen partido del manchego.



En el descuento, Denis Suárez buscó el tercero con un potente disparo que se encontró con los puños de Fernando Pacheco quién fue el mejor jugador del Deportivo Alavés y que nada pudo hacer en los dos goles de Leo Messi.



EFE