El balón oficial del Mundial viajará al espacio

El balón oficial del Mundial de Rusia 2018 viajará este miércoles a la Estación Espacial Internacional (EEI) en una nave rusa Soyuz que despegará desde el cosmódromo kazajo de Baikonur, anunció este martes el comandante de la misión.

"Llevaremos con nosotros el balón que se sacará al campo, probablemente, en el partido inaugural", dijo el cosmonauta ruso Oleg Artemiev en una rueda de prensa desde Baikonur. El cosmonauta agregó que la pelota retornará a la Tierra con su colega Antón Shkaplerov, quien se encuentra en la EEI desde diciembre pasado.



Además del esférico, los cosmonautas llevarán al espacio al lobo Zabivaka, la mascota oficial del Mundial de fútbol que comenzará el 14 de junio en Moscú.



Artemiev prometió que la tripulación de la EEI no se perderá los partidos del Mundial por mucho trabajo que tengan en la plataforma orbital. "No nos los vamos a perder, vamos a mirar los partidos. Los medios de comunicación estadounidenses permitirán seguir el torneo en directo, pero si no vemos algún partido en tiempo real, veremos luego la grabación", explicó.



El despegue de la nave Soyuz MS-08 que llevará a la EEI a Artemiev y los astronautas de la NASA Andrew Feustel y Richard Arnold está previsto para las 17.44 GMT del miércoles desde la base espacial de Baikonur, en Kazajistán. Según el plan de vuelo, la nave se acoplará a la Estación Espacial Internacional a las 19:41 GMT del 23 de marzo.



Esta no es la primera vez que los cosmonautas promocionan el Mundial de Rusia. El logotipo del torneo fue por primera vez presentado en la EEI hace casi cuatro años, en un acto transmitido en directo por las televisiones del mundo y seguido en la Tierra por el entonces presidente de la FIFA Joseph Blatter.



