¡Trancón en la eliminatoria: 7 equipos, 5 puntos y 3,5 cupos!

La fecha 15 de la eliminatoria dejó varios resultados sorpresivos que generaron un apretón en la tabla de posiciones, con siete equipos que están peleando por solo tres cupos directos y uno al repechaje. Solo Brasil está clasificado, y Venezuela y Bolivia, eliminados. Los demás, empezando por Colombia, tienen tres fechas de máxima tensión para sellar el paso al Mundial de Rusia.

Con nueve puntos en disputa la tabla está que arde. Colombia, que empató 0-0 un partido que le supo a derrota contra Venezuela, llegó a 25 puntos y se estima que necesitará cuatro más, pues 29 es la cifra tentativa para ir al Mundial (para la eliminatoria a Sudáfrica 2010, con 10 selecciones, el cuarto clasificó con 28).

Lo importante para Colombia es que sigue dependiendo de sí misma para clasificar. Si hace los cuatro puntos que necesita se instalaría en Rusia de manera directa. Este martes tendrá un partido muy difícil contra Brasil, que lleva nueve partidos seguidos ganando, bajo la era del técnico Tite. Si gana, quedará con un pie en Rusia. En todo caso, le quedarán dos juegos más en octubre, de local contra Paraguay, que sorpresivamente revivió al golear a Chile, y visitar en Lima a Perú, otro que sigue con vida gracias a los puntos que la Fifa y el TAS (Tribunal de Arbitramento Deportivo) fallaron a su favor en el escritorio, y a su triunfo contra Bolivia.



Así las cosas, aunque a Colombia no le quitaron el segundo lugar, dejó que los de atrás se le acercarán peligrosamente. Además, le quedan por delante rivales complicados. En la jornada 15 se vio favorecido porque Uruguay y Argentina empataron, y por la derrota de Chile de local, con la salvedad de que Paraguay tomó vida cuando ya se le daba por muerto. Y todavía falta enfrentarlo.



Pékerman sabe que dejó escapar una gran oportunidad en Venezuela. “Hoy (el jueves) no lo pudimos hacer, pero estamos en la competencia. El punto nos pone entre los equipos que tienen chances”, dijo Pékerman el pasado jueves, con el malestar por el empate.

Tabla muy apretada

Pero Colombia no se puede confiar, el tren está muy apretado. Uruguay marcha tercera, no pudo vencer a Argentina, pero no se descolgó. Tiene 24 puntos y le quedan dos partidos seguidos de visitante (Paraguay y Venezuela), y el último de local contra Bolivia. Es un equipo que, comandado por Luis Suárez y Edinson Cavanni, sigue siendo favorito para clasificar. Ellos no creen que el empate con los gauchos los haya afectado. “Estamos mejor que antes de comenzar el partido porque tenemos un punto más. Seguimos dependiendo de nosotros y rompimos esa racha perversa que tuvimos de tres partidos sin ganar”, dijo su DT, Oscar Tabárez.



Más atrás, con 23 puntos hay dos selecciones, Chile y Argentina. Los australes cayeron goleados en Santiago contra Paraguay (0-3) y se enredaron. Siguen en zona directa de clasificación a Rusia –gracias a los puntos que también les dieron la Fifa y el TAS en el caso Bolivia–, pero ya Argentina los igualó y ahora luchan cabeza a cabeza por ese cuarto lugar. Los chilenos visitan a Bolivia, reciben a Ecuador y cerrarán en su casa contra Brasil. No la tienen nada fácil.



Argentina viene más atrás, en zona de repechaje, pero se sabe que es una selección que toca tener en cuenta hasta el final. Luego de su empate en Montevideo, ahora tiene dos partidos seguidos como local, contra Venezuela y Perú, y cerrará de visita a Ecuador. Es decir, enfrenta a uno eliminado y a dos en la pelea. De ganar sus dos juegos como local, haría 29 puntos, la cifra de clasificación.

“Vamos por el camino correcto. Hay que recordar que, a veces, las eliminatorias son más difíciles que un mundial”, dijo el DT Jorge Sampaoli, que se estrenó al frente del equipo con ese empate en el Centenario. El DT debe ser consciente de que además de los rivales, a la albiceleste le juega en contra la enorme presión de estar sin cupo directo.



Por más de que sea Argentina, no la tendrá fácil. Contra Uruguay tuvo el dominio y las oportunidades, pero no anotó, y eso es el reflejo de un equipo que es el penúltimo de la tabla en materia de goles anotados, con solo 15, superando a Bolivia (13), y eso que tiene al mismísimo Lionel Messi.

Los que revivieron

Dos equipos vienen en el siguiente vagón, ambos con 21 puntos: Perú y Paraguay, los dos que revivieron en la pasada fecha eliminatoria. Los peruanos están aferrados a sus posibilidades. Vencieron a Bolivia y hoy están a solo dos puntos del repechaje. Sueñan. Sin embargo, el calendario que le queda a Perú es uno de los más difíciles, pues tiene por delante dos partidos de visitante contra Ecuador y Argentina, nada más y nada menos, y cerrará contra Colombia, en Lima. El equipo dirigido por el argentino Ricardo Gareca ha superado los puntos conseguidos por Perú a estas alturas del torneo clasificatorio en cualquiera de las cinco eliminatorias anteriores disputadas bajo el mismo formato, pero no se resignan con ese logro mayor.

Por su parte, Paraguay, sexto en la tabla, cobró vida con su triunfo en Santiago, aunque el calendario tampoco lo favorece: debe recibir a Uruguay y visitar a Colombia. Ya en la última fecha se enfrenta al eliminado Venezuela. “No vamos a perder la cabeza porque sabemos dónde estamos parados y los puntos que necesitamos para clasificar”, dijo su DT, Francisco Arce.



Pero está tan atascado el tren de la tabla, que aún hay un último vagón de otra selección con posibilidades, y es el de Ecuador, que perdió con Brasil, se quedó en 20 puntos y aún podría llegar a 29. Ecuador, que fue sólido las primeras cuatro fechas, se descolgó y ya es séptimo. Tiene tres rivales directos: Perú, Chile y Argentina. Difícil.



