‘Voy a llegar muy bien al Mundial’: Carlos Bacca

El delantero colombiano Carlos Bacca señaló en rueda de prensa que su ilusión, una vez que ha sido incluido en la prelista de la selección colombiana, es poder acudir al Mundial de Rusia de este verano y mantener la buena dinámica en la que se encuentra con el Villarreal en la cita mundialista.

"Estoy contento por estar en esa prelista, siempre dije que vine aquí para trabajar y pelear por estar en el Mundial, y gracias a Dios estoy ahí. Creo que he finalizado bien el torneo y espero poder estar en la lista final", señaló.



Bacca, que ha destapado su capacidad goleadora en la segunda vuelta del campeonato, reconoció que "uno no quisiera que se acabara la temporada cuando las cosas van bien y está en esta racha, pero ahora llega el Mundial, que es el sueño de cualquier jugador". "Estoy muy bien, voy a llegar muy bien y espero poder ayudar a mi selección y a mi país", recalcó.



El internacional cafetero explicó que jugar un Mundial "es algo que no se puede describir, es una gran satisfacción poder ponerte esta camiseta y poder dar lo mejor de uno para ayudar a su selección. Y en un evento como el Mundial que es el más importante de todos, mucho más. Con la responsabilidad de darle la satisfacción y la alegría a nuestra gente".



Preguntado por las expectativas de Colombia en este Mundial, el goleador aseguró que lo primero es lograr superar la fase de grupos. "A partir de ahí no nos ponemos metas". "Tenemos buenos jugadores, jugadores de mucha experiencia y de mucho recorrido, que ya han jugado un Mundial y eso es muy importante. Contamos con un cuadro técnico que ha contado con Mundiales sub-17, sub-20 y esa experiencia es buena y nos la comparten", concluyó.



EFE