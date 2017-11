Avilés Hurtado tiene una oportunidad de oro en la Selección Colombia

Avilés Hurtado trabajó en una mina de oro para sobrevivir, en su natal Timbiquí, tierra minera del departamento del Cauca. En esos socavones perdió a su padre, Armin. El fútbol resultó ser su opción de vida y hoy, el jugador del Monterrey de México, a los 30 años, encuentra una oportunidad de llegar a la Selección Colombia, para los partidos frente a Corea del Sur y China. Pero su meta es mucho más grande: quiere ir a Rusia, y no como turista, sino con los 23 de la lista de José Pékerman.

A diferencia de la gran mayoría de integrantes de la Selección, Hurtado no hizo parte de los equipos juveniles de Colombia. Es más, ni siquiera pasó por las divisiones menores de algún club. Eso sí, el fútbol lo atrapó en las calles de Timbiquí, donde pateaba, además de balones, latas vacías y bolas de trapo.



Su relación con el deporte era casi accidental. Su familia salió de Timbiquí hacia Cali, en busca de nuevas opciones de vida. Y allá, jugando en una cancha cualquiera, lo vio un ojeador del ahora desaparecido Dépor de Jamundí. En 2008, poco antes de cumplir 21 años, debutó en el torneo de ascenso, de la mano de Jorge Bermúdez, quien se estrenaba como entrenador en Colombia.



Le costó ganarse el puesto. Dépor alternaba a varios jovencitos, entre ellos él y William Zapata, un atacante que llegó a ser subcampeón con Medellín y que hoy juega en Centroamérica, con veteranos como Mauricio Mina y Leonardo Fabio Moreno. Pero se abrió campo, a tal punto que el América de Cali, que no pasaba por horas muy felices, se lo llevó en 2010.

"Siempre estaré agradecido con el América. Allá tuve la gran oportunidad de mostrarme

“Siempre estaré agradecido con el América. Allá tuve la gran oportunidad de mostrarme. Desgraciadamente las cosas se complicaron económicamente y eso aceleró mi salida”, dijo Hurtado en 2012, cuando pasó de América a Atlético Nacional. Su salida del equipo rojo fue traumática: él y Zapata renunciaron por incumplimiento de contrato. En América comenzaba a construirse el descenso a la B. De ahí pasó a Nacional, donde se encontró con un técnico que fue fundamental en su carrera, Juan Carlos Osorio.



Después de 73 partidos, 11 goles y tres títulos en Colombia (ganó con Nacional, en 2012, la Copa Colombia y la Superliga), Hurtado se fue al fútbol mexicano. Pasó por Pachuca, Jaguares de Chiapas y Xolos de Tijuana. En estos dos últimos equipos comenzó a brillar por su habilidad. Y en Tijuana comenzó a ser más amigo del gol: marcó 12 goles en 40 partidos en la temporada 2016/17, entre ellos uno que lo puso en los ojos del mundo. El 3 de abril de este año, Avilés se elevó en el área de Atlas y metió un gol de chilena. Ese tanto fue uno de los diez finalistas del premio Puskas, que entrega la Fifa para galardonar al autor de la anotación más bonita del año.

Tuvimos la gran fortuna de trabajar y catapultarlo en el fútbol mexicano, valoro sus condiciones

Le fue tan bien en México que Osorio nunca negó su interés de llevarlo a la Selección. “Tuvimos la gran fortuna de trabajar y catapultarlo en el fútbol mexicano, valoro sus condiciones, juega para mí en dos posiciones en donde el fútbol mexicano no está bien y lo analizaremos individualmente, alejándolo de la parte emocional que me liga a él, a quien respeto y admiro por jugador; trataré de elegir lo que es mejor en el aspecto deportivo del fútbol mexicano”, declaró Osorio al diario Esto. Sin embargo, Hurtado no cumple con los requisitos de Fifa: le faltan dos meses para cumplir cinco años de residencia en México. Ahora se le da el sueño de ir a la Selección de su país. El mismo muchacho que trabajó en los socavones, quién quita, podría ser una mina de oro...





José Orlando Ascencio

Subeditor de deportes EL TIEMPO

En twitter: @josasc