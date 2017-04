Aubameyang podría ser multado con 50.000 euros por usar máscara Nike

El delantero gabonés del Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, se enfrenta a una sanción de hasta 50.000 euros por haber celebrado un gol, el pasado sábado, poniéndose una máscara que hacía publicidad de su marca personal, Nike, competidora directa de la marca del club, Puma, informó este lunes el diario alemán 'Bild'.

Pierre-Emerick Aubameyang festejó su gol al Schalke (1-1) con una máscara de luchador que, si bien no portaba símbolo alguno, es la misma que luce en un anuncio de Nike, por lo que se considera un caso de publicidad encubierta.



Dicha operación de publicidad motivó el descontento de Puma, que además de vestir al equipo es accionista minoritario del mismo con un 5% de las acciones. La polémica se une a la ya protagonizada por el jugador el pasado mes de marzo cuando saltó al campo con un corte de pelo que simulaba el símbolo de Nike.



El presidente del club, Hans-Joachim Watzke, también criticó el comportamiento del jugador y aseguró que "no es aceptable que nos veamos obligados a promover los intereses económicos de Nike de esta manera. Nuestro patrocinador es Puma".



El mandatario, según recoge "Bild", denunció asimismo las formas de Nike. "Este comportamiento es indigno de una gran marca", añadió.



Por su parte, Puma publicó un comunicado el pasado domingo en el que afirmaban estar seguros de que el club "tomaría las medidas adecuadas", dando a entender que una sanción contra Pierre-Emerick Aubameyang sería bien valorada.



El incidente alimenta los rumores sobre una posible marcha del delantero al final de la actual campaña.



Aubameyang, máximo goleador de la Bundesliga junto a Robert Lewandowski con 24 tantos, tiene contrato con el Borussia hasta el 2020 pero ha manifestado en varias ocasiones su deseo de jugar en el Real Madrid y que sus 27 años son una buena edad para intentar la aventura.



