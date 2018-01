‘Mono de circo’, el mensaje racista que denuncian en el fútbol alemán

14 de enero 2018 , 10:43 a.m.

El futbolista gabonés Pierre-Emerick Aubameyang denunció que fue llamado ‘affenzirkus’ por la revista ‘Kicker’, este terminó se traduce como ‘mono de circo’.

Aubameyang, delantero de Borussia Dortmund, señaló que el periodista podría haber usado otra palabra y usó en su publicación una imagen de Google para ilustrar el terminó ‘affenzirkus’, donde efectivamente sale un mono en un circo.

Pese a las acusaciones, de acuerdo con ‘Mundo Deportivo’, Karlheinz Wild, redactor jefe ‘Kicker’, se justificó y negó racismo.



“Todos los que me conocen saben que no tengo absolutamente nada que ver con el racismo, lo que quise decir es que sus extravagancias no serían toleradas en el Bayern, que jugadores como Manuel Neuer, Thomas Müller, Franck Ribéry o Arjen Robben seguro que le habrían frenado”.



Aubameyang, quien estuvo en carpeta del fútbol chino, agregó que “dejaba este mensaje para que las personas juzgaran”.



ELTIEMPO.COM