Atlético Nacional se enfrentará a Tucumán en la Copa Libertadores

Atlético Nacional quedó emparejado con Atlético Tucumán, de Argentina, en los octavos de final de la Copa Libertadores. Nacional clasificó primero del grupo B, con 10 puntos. Mientras que los argentinos fueron segundos del grupo C, también con 10 unidades.

El equipo antioqueño, que también está en la búsqueda del título de la Liga local contra Tolima, arrancará la serie de visitante y terminará de local, en el Atanasio Girardot. Esta etapa de octavos de final comenzará la semana de 7 de agosto.

Las otras llaves son:

Racing vs. River Plate

Colo Colo vs. Corinthians

Flamengo vs. Cruzeiro

Estudiantes vs. Gremio

Boca Juniors vs Libertad

Cerro Porteño vs Palmeiras

Independiente vs Santos



