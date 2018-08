Atlético derrotó 2-4 a Real Madrid y ganó la Supercopa de Europa

Atlético de Madrid derrotó este miércoles 2-4 a Real Madrid y se proclamó campeón de la Supercopa de Europa. La figura del encuentro fue Diego Costa, quien anotó dos goles y su participación fue fundamental.

Diego Costa y Karim Benzema pusieron los goles en una primera parte de la final de la Supercopa de Europa vertiginosa, en la que comenzó golpeando en el primer minuto el Atlético de Madrid y el Real Madrid confirmó su reacción con el empate a los 27 minutos.



Con un ritmo impropio del primer partido oficial de la temporada, Real Madrid y Atlético de Madrid ofrecieron una vistosa primera mitad.



Se adelantó cuando no se cumplía el primer minuto el conjunto rojiblanco en una gran acción individual de Costa.



Empató el Real Madrid tras ocasiones de Marco Asensio y Marcelo, gracias a un testarazo de Benzema a pase de Bale.



El segundo tiempo fue más de la primera parte. Vértigo puro entre ambos equipos, que querían irse arriba en el marcador. Ataques de lado a lado, pero sin mucho peligro fue la constante.



Real Madrid se fue arriba en el marcado, luego de que Juanfrán cometiera un penal por una mano en el área. Al cobro fue Sergio Ramos, quien engañó con su disparo a al arquero Oblak.



Al minuto 78 el Atlético respiró. No encontraba los caminos, no llegaba al arco de su rival, pero una serie de errores en unos despejes del Real Madrid le permitieron a Diego Costa anotar su segundo gol en el encuentro y poner la llave 2-2.



Con el partido en la prórroga, otro error de Real Madrid le dio la ventaja al Atlético. Varane perdió un balón en el área. Thomas lo aprovechó, lanzó un centro y con una espectacular volea de Saúl el equipo de Diego Simeone se fue arriba 2-3.



Y no hay cuarto malo. El equipo de Simeone aprovechó los errores del Real Madrid y la lucha de Diego Costa para volver a herir. El delantero ganó un balón por la raya, se lo cedió a Vitolo y él se la dio a Koke que solo tuvo que rematar cruzado para poner el 2-4.



