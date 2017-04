Atlético de Madrid recibe al Leicester, en una serie cerrada

La Liga de Campeones regresa este miércoles al Vicente Calderón y a la lista de prioridades del Atlético de Madrid, enfrentado en los cuartos de final con Jamie Vardy, Riyad Mahrez y el Leicester, en un combate intenso, clave y de alta presión para el bloque rojiblanco y su gran meta del curso.

Porque ha sido subcampeón en dos de las últimas tres ediciones, porque es el único título que le falta al Atlético y al entrenador argentino Diego Simeone y por el dolor y la decepción que generaron las dos finales perdidas ante el Real Madrid, sobre todo la última hace menos de un año en San Siro, la ‘Champions tiene desde entonces un tono diferencial, de revancha, de anhelo y de ambición.



No se sale del día a día que le ha movido en todo este tiempo, pero ya se habla abiertamente de una meta.



“Vivimos ese partido a partido, pero nuestro objetivo es llegar a la final (...) Hay muchísima ilusión en el vestuario, hay muchísima confianza, creemos y con mucho respeto también”, dijo Filipe Luis.



Con permiso de la tercera posición, que defiende en las siete jornadas finales frente al Sevilla, cuando hace poco más de un mes perseguía al club andaluz a una distancia de nueve puntos, es el objetivo del Atlético, el título más deseado y el único posible a estas alturas, lejos de la Liga y eliminado de la Copa del Rey.



Es una ‘obsesión’ para el Atlético, como canta la afición del Vicente Calderón en cada duelo en el torneo, el último hace tres semanas frente al Bayer Leverkusen, al que doblegó en los octavos de final con un 2-4 en la ida y un 0-0 en la vuelta para avanzar a los cuartos de final que comienza este miércoles contra el Leicester.



Es su mejor momento, al menos por números, del curso. De los dos equipos. Del Atlético, que ya ha zanjado la irregularidad que le mermó entre noviembre y diciembre, encadena ocho partidos sin perder, ha ganado cinco de sus últimos siete choques, solo ha sido derrotado en tres de sus 24 duelos de 2017 y ha reencontrado su fortaleza defensiva, con cinco porterías a cero en siete duelos.



También de su futbolista más determinante, el francés Antoine Griezmann, con catorce goles desde el parón navideño, ocho de ellos más tres asistencias en los once partidos más recientes, y de muchos de los hombres que componen su esquema actual.



De Jan Oblak, Stefan Savic, Diego Godín, Filipe Luis, Gabi Fernández, Fernando Torres... Pero también es el mejor momento de la temporada de su oponente: el Leicester, subido en una racha de seis triunfos consecutivos, incluida la eliminación por 2-0 del Sevilla en el torneo europeo, hasta la derrota por 4-2 del domingo con el Everton, un revés con matices, por las rotaciones que introdujo Craig Shakespeare.



Desde el cambio de técnico, con la destitución de Claudio Ranieri, el equipo inglés ha recuperado el ánimo y la confianza. La derrota el pasado domingo en Goodison Park no debe empañar el trabajo de un Shakespeare que ha apostado ciegamente por el 4-4-2, el mismo esquema que llevó al Leicester a ganar la ‘Premier’.

Leicester, rival del Atlético de Madrid. Foto: AFP

Bajo el mando del técnico inglés, los ‘Foxes’ han recuperado algunos de sus sellos característicos: transiciones defensa-ataque rápidas, presión sin descanso y movilidad de los delanteros. Para el histórico partido de ida de los cuartos de final en el Vicente Calderón, Shakespeare tiene la baja confirmada de su capitán, el jamaicano Wes Morgan, pieza clave en el engranaje defensivo.



El veterano central no ha superado sus problemas de espalda y no estará mañana a orillas del Manzanares. Su reemplazo será el francés Yohan Benalouane, quien, hasta el partido del domingo en Liverpool, había mostrado ser un suplente más que fiable.



El zaguero, sin embargo, falló en todos los goles del Everton y ante el Atlético deberá, con la ayuda de Robert Huth en el eje de la defensa, recuperar el nivel de los encuentros previos. Al once regresarán los laterales Danny Simpson y Christian Fuchs, el centrocampista Wilfred Ndidi, el media punta Riyad Mahrez y el delantero Shinji Okazaki, que descansaron el fin de semana en la Premier League.



En el Atlético, el argentino Diego Simeone repetirá once por tercer partido consecutivo. Aún sin el francés Kevin Gameiro, fuera por cuarto encuentro seguido por una tendinitis en el aductor que sólo le ha permitido jugar uno de los últimos seis choques oficiales de su equipo, la alineación está completamente definida ya.



Es la misma de la victoria de hace una semana ante la Real Sociedad (1-0) y del empate del pasado sábado en el derbi en el Santiago Bernabéu (1-1): Jan Oblak, en la portería; Juanfran Torres, Stefan Savic, Diego Godín y Filipe Luis, en la defensa; Yannick Carrasco, Gabi Fernández, Saúl Ñíguez y Koke Resurrección, en el centro del campo; y Antoine Griezmann y Fernando Torres, en ataque.



Simeone recupera a Nico Gaitán, después de tres encuentros de baja, pero mantiene cinco ausencias por lesión: Miguel Ángel Moyá y Sime Vrsaljko, además de Gameiro, por cuarto encuentro consecutivo; Tiago Mendes, por vigésimo sexto partido seguido; y Augusto Fernández, fuera de competición desde el pasado 24 de septiembre.



Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe; Carrasco, Gabi, Saúl, Koke; Griezmann y Fernando Torres.



Leicester City: Schmeichel; Simpson, Benalouane, Huth, Fuchs; Mahrez, Ndidi, Drinkwater, Albrighton; Okazaki y Vardy.



Árbitro: Jonas Eriksson (Suecia).

Estadio: Vicente Calderón. EFE