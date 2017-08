Así se esfumaron las boletas del juego Colombia y Brasil

La falta de explicación del rumbo que tomaron 6.000 boletas para el partido de fútbol Colombia vs. Brasil, de las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018, del próximo 5 de septiembre en Barranquilla, y las evidencias físicas recaudadas por un equipo de expertos informáticos fueron los elementos que desencadenaron una investigación administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a Ticket Shop, la firma autorizada para el expendio exclusivo de las entradas, por un supuesto mal manejo en su comercialización.

En una primera etapa de la investigación, la SIC determinó que “no se puso en venta ni se vendió una sola boleta para ese partido de fútbol”.



Es decir, que hasta el momento se desconoce a través de qué medios se valieron los llamados revendedores para obtenerlas.



Las indagaciones partieron de la circunstancia pública de que el 8 de agosto se tenía previsto la habilitación oficial de la venta de las boletas a través del sistema en línea y en la página autorizada www.ticketshop.com.co. Sin embargo, una hora después de iniciarse la comercialización el operador único informó que ya no contaba con boletas.

Hinchas se quejan de la reventa de boletas para el partido entre Colombia y Brasil, del próximo 5 de septiembre. Foto: Óscar Berocal / ETCE

Lo extraño, que no descarta una probable irregularidad, es que horas después en otras páginas diferentes a las autorizadas, hasta en redes sociales, se estarían ofreciendo las mismas entradas a un precio mayor al autorizado, según denunciaron los mismos aficionados.



Ante lo ocurrido, la SIC ordenó en menos de 72 horas una inspección a Ticket Shop, con el fin de “recaudar toda la información” que aclarara lo ocurrido, según resolución firmada por María José Lamus Becerra, directora de Investigaciones de Protección al Consumidor, quien ordenó la pronta indagación.



La investigación se inició el 9 de agosto con una visita administrativa de delegados de la SIC a la Comercializadora de Franquicias S.A., operador exclusivo de las boletas para las eliminatorias. Según el acta de la visita, esta fue atendida por el subgerente de la firma, Iván Darío Arce Gutiérrez, quien se sometió a un extenso interrogatorio.

Partió diciendo que la exclusividad de la venta de la boletería para los partidos de Colombia durante la eliminatoria fue un derecho que le otorgó la Federación Colombiana de Fútbol.



De seis proponentes, la Federación escogió en agosto del 2015 a Ticket Shop como la sociedad responsable de venta de boletas para los partidos de la Selección, contrato que firmó Luis Bedoya Giraldo, como presidente del organismo.



El expendio de las boletas se realizó en dos etapas, explicó de entrada Arce Gutiérrez: “En un principio se hizo la venta de dos partidos, los cuales eran Colombia-Bolivia y Colombia-Brasil, comercializadas a través de la página web y a nivel corporativo; en esta etapa se comercializaron 30.000 boletas”, explicó.



Agregó que el 8 de agosto se ubicaron en venta en línea 6.000 entradas, es decir que fueron estas las que se vendieron en menos de una hora. “La página se activó a partir de la hora cero de ese martes y el proceso de comercialización duró 45 minutos”, explicó Arce.



En su declaración, Arce Gutiérrez contó que el aforo para el 5 de septiembre del Estadio Metropolitano es de 45.484 personas, distribuidas así: 9.888 en la parte norte, 9.880 para sur, 12.396 de oriental y 13.321 para occidental y se dejaron un total de 5.900 cupos para las cortesías.



En su informe, la comercializadora aclaró que se vendieron en los 45 minutos de ese martes 884 boletas de localidad norte, 1.144 de la sur, 2.180 de oriental y 1.792 del sector occidental.



Es decir que, según el representante legal de la firma autorizada, ya están vendidas 38.512 boletas, sin tener en cuenta periodistas e invitados especiales.

Ante las quejas que dieron a conocer los usuarios, de las dificultades para acceder a la página, dijo Arce que la venta se desarrolló muy lentamente y que “no hubo caída en ningún momento de la plataforma”.



EL TIEMPO estableció que en la visita de inspección administrativa a la Comercializadora de Franquicias, la Superintendencia recopiló una serie de evidencias digitales con sus respectivas cadenas de custodia, en las que se obtuvieron datos importantes como las conexiones suministradas por Google Analitics, además de documentos contables de la transacción comercial.

Sin una base de datos

La Superintendencia de Industria y Comercio al término de la visita del 9 de agosto les dejó a los responsables de Franquicias S.A. una tarea de inevitable cumplimiento que no era otro que el de llenar un formato con los datos básicos de los supuestos compradores de las boletas, tales como identificación, fecha y hora de la compra y hasta un teléfono de contacto.



No obstante, el pasado 16 de agosto Franquicias S.A. informó que no tenía ningún tipo de datos porque “no se había hecho ningún tipo de transacción económica en la web” –es decir que las ventas no se hicieron efectivas– y hubo, además, una inhabilitación del sistema apenas se supo que ya se habían agotado las boletas, dijeron.



De acuerdo con esta respuesta se evidenciaron inconsistencias con la información inicial que dio Arce Gutiérrez a los investigadores el día de la primera visita.



“Ello permite vislumbrar una presunta renuencia a suministrar información a esta Superintendencia en los términos establecidos”, este hecho los expone al avance de la investigación y a una multa de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes por a falsa información, publicidad engañosa y actuación desleal, al momento en que se imponga la sanción, anotó la SIC.



En este análisis preliminar de los movimientos del 8 de agosto pasado por parte de la Comercializadora serán llamados a responder César Ronaldo Carreño Castañeda e Iván Darío Arce Gutiérrez, gerente y subgerente, como directos responsables de los posibles hechos irregulares, de las que se estará compulsando copia a la Fiscalía para imputaciones jurídicas por los posibles delitos de fraude procesal o cualquier otro delito que se haya configurado en estos hechos.



Además, también fue notificada la Federación Colombiana de Fútbol para que ponga en práctica de un plan B ante la inminente suspensión de la empresa contratada para la venta de las boletas.



La Comercializadora tiene 15 días, plazo que empezó el pasado 23 de agosto, para presentar sus descargos y las pruebas. Ante las posibles irregularidades detectadas, la SIC ordenó el cierre inmediato de la comercializadora hasta que se surta la segunda parte de la investigación. “En caso de comprobarse, en el curso de las indagaciones, la gravedad de los hechos se ordenará el cierre definitivo del establecimiento de comercio o el retiro definitivo de la página web o portal de internet”, indicó la Superintendencia.

¿Qué dice la Fiscalía?

La Fiscalía evalúa si se abre una indagación preliminar para establecer si se cometieron delitos por parte de la empresa encargada de la venta de boletas para los partidos de la Selección Colombia.



El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dio instrucciones para que se rastreara en el ente acusador si existía alguna denuncia formal por esos hechos y hasta el viernes no habían encontrado ningún reporte en las direcciones seccionales. Fuentes de la Fiscalía señalaron que en principio pareciera que se trata de un asunto vinculado a la libre competencia que no habría traspasado al campo penal.



Sin embargo, la fórmula que estudia la Fiscalía es la indagación preliminar que se abriría de oficio para determinar si en esas actuaciones hubo delito. Para tal fin será de gran valor la información de la SIC.



Redacción Justicia.