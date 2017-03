Así quedaron los grupos de Mundial Sub-20 de Corea del Sur

La selección de Argentina se enfrentará a Inglaterra, en el grupo A del Mundial Sub-20 de fútbol, que se disputará en Corea del Sur, del 20 de mayo al 11 de junio de 2017.



El grupo A lo componen también la selección anfitriona y Guinea, que disputarán el encuentro inaugural, según deparó el sorteo celebrado este miércoles en Suwon, a 30 kilómetros al sur de Seúl, con la presencia de los argentinos Diego Maradona y Pablo Aimar, campeones del torneo Sub-20 en 1979 y 1997, respectivamente, y del mítico jugador coreano y actual seleccionador, Bum Kum Cha.

"!Qué sorteo para Argentina¡. Tendremos complicados partidos, incluido un encuentro contra los anfitriones. Un partido excitante que se jugará aquí ante una numerosa afición", dijo Maradona sobre la suerte de la 'albiceleste', mientras que Bum Kum Cha destacó la importancia de los Mundial Sub-20 como preparación para los futuros jugadores que acuden a la Copa del Mundo.



"No hay partidos fáciles. Espero que los participantes aprovechen los dos meses que quedan para el comienzo para llegar en la mejor forma", destacó Cha.



Aimar también destacó la dureza del grupo de Argentina, que además "comienza contra Inglaterra". "Nos esperan algunos grandes partidos", destacó. El Mundial Sub-20 coreano buscará nuevo rey, después de que no hayan logrado clasificarse ninguno de los tres primeros (Serbia, Brasil y Malí) de la última edición, disputada en Nueva Zelanda en 2015.



Seis veces campeona del mundo Sub-20, Argentina debutará el 20 de mayo, en Jeonju, contra Inglaterra, la primera selección que logró la clasificación al torneo , que será dirigida por Paul Simpsom, exjugador del Manchester City.



En su equipo destaca, sobre todo, el canterano del Chelsea Dominic Solanke, que hace dos años se proclamó campeón y fue el máximo goleador del Mundial Sub-17.



En el grupo B, la selección venezolana de Rafael Dudamel, que se presenta en Corea con el mejor arquero del suramericano -Wuilker Fariñez-, también tiene un complicado estreno contra Alemania, pese a que los germanos defraudaron en el europeo Sub-19 y tan sólo lograron una agónica clasificación en la tanda de penaltis contra Holanda (5-4).



En el otro encuentro de la primera jornada de este grupo, México se supone que tendrá un plácido comienzo contra la debutante Vanuatu, representante junto a Nueva Zelanda de Oceanía y que aparece como el rival más modesto del torneo.



El grupo C acoge al campeón africano, Zambia, y a una emergente selección portuguesa, dirigida por Emilio Peixe, excompañero del Figo en el equipo 'luso'.



"Sabemos que es un grupo fuerte, pero nuestros rivales también estarán preocupados", dijo tras conocer el sorteo, en el que Costa Rica aparece como la aspirante a colarse entre los dos favoritos.



El Italia-Uruguay, que se jugará en Suwon el domingo 21 de mayo, es el gran partido del grupo D. Los campeones suramericanos pelearán por el primer puesto con los 'azzurrini', que dirigidos por Alberigo Evani -doble campeón de Europa como jugador con el Milan de Sacchi y Capello- tiene al lateral izquierdo del Inter Federico Dimarco como estrella.



Honduras, mientras, salió bien parada de un sorteo en el que tan sólo Francia, con quien debutará en Cheonan el 22 de mayo, parece superior. Vietnam y Nueva Zelanda, los otros componentes del grupo E, no deberían complicarle la clasificación a la selección de Carlos Tábora.



Ecuador, por último, se verá las caras con el campeón de la Concacaf, una selección estadounidense que conquistó el primer título en esta categoría tras derrotar a México (1-0), comandada por el histórico Tab Ramos. El poderoso juego físico de Senegal es la otra amenaza en un grupo que completa Arabia Saudí.



La composición de los grupos ha quedado de la siguiente forma:



Grupo A:



Corea del Sur

Guinea

Argentina

Inglaterra



Grupo B:



Venezuela

Alemania

Vanuatu

México



Grupo C



Zambia

Portugal

Irán

Costa Rica



Grupo D



Sudáfrica

Japón

Italia

Uruguay



Grupo E



Francia

Honduras

Vietnam

Nueva Zelanda



Grupo F



Ecuador

Estados Unidos

Arabia Saudí

Senegal.



EFE