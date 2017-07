Revolcón en la eliminatoria; le quitarían los puntos a Chile y Perú

Argentina recibirá muy buenas noticias en los próximos días. Tras una presentación conjunta de varias asociaciones, entre las que estuvo la AFA , el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) le quitará a Chile dos puntos, por lo que la selección que ahora dirige Jorge Sampaoli volverá a ingresar en los puestos de clasificación directa para el Mundial Rusia 2018. Cuatro fuentes distintas se lo confirmaron a LA NACION: una cercana al TAS, otra de la Fifa, una vinculada a la AFA y la restante relacionada con la ANFP (la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile).

En el proceso por el reclamo ante el TAS, con sede en Lausana, surgió un brusco cambio cuando el Tribunal aceptó, en mayo pasado, que la Argentina, junto con Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia ingresaran en el desarrollo de la apelación por el Caso Cabrera. La sanción se hará pública en los próximos 15 días, antes de la disputa de la próxima ventana de las eliminatorias sudamericanas, del 31 de agosto y el 5 de septiembre.



En este momento, Uruguay y Chile comparten el tercer puesto de la tabla de posiciones con 23 puntos, mientras que la Argentina se encuentra en el quinto lugar, con 22. Con el fallo del TAS, el reposicicionamiento dejará a la selección Argentina en la cuarta ubicación, con un punto por encima de Chile, que caerá a la zona de repechaje. La sentencia incluye dos partidos en los que Bolvia utilizó de manera incorrecta al defensor Nelson Cabrera. Se trata de los encuentros ante Perú (ganó 2-0, por la 7ma fecha, el 1° de septiembre de 2016) y Chile (0-0, por la 8va jornada, cinco días después). En ambos cotejos, Cabrera integró el banco de los suplentes e ingresó en el segundo tiempo.



El caso llegó al TAS luego de que la Fifa determinara, el 1° de noviembre del año pasado, actuar "de oficio" y darle por perdido los dos partidos a Bolivia en base a los artículos 31 y 55 de su Código Disciplinario, que detalla que "en caso de que un jugador participase en un partido oficial para el cual no es elegible, se sancionará a su equipo con derrota por retirada o renuncia y una multa de 6000 CHF [francos suizos] como mínimo".



El artículo 8 del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 también fue un fundamento de la decisión del ente rector del fútbol mundial para sancionar la inclusión de Cabrera, de 34 años, que nació en Itauguá, Paraguay, el 22 de abril de 1983 y disputó un amistoso en 2007 para el seleccionado guaraní. En 2013, el defensor llegó a Bolivia, pero no cumple con los cinco años de residencia ininterrumpida que exige la FIFA para representar a otra selección que no sea la de su país de origen.



Para el análisis del caso, el TAS citó a todas las partes involucradas: Bolivia y sus abogados, primero; luego, Chile y Perú; por último, las restantes cinco Federaciones que fueron incluidas en la apelación, entre las que figura la AFA, que estuvo representada por su asesor legal, Andrés Patón Urich, y el asesor Ariel Reck, el mismo que participó en la defensa de Messi.



Luego de estudiar los casos, el TAS aplicará una sanción mixta, es decir, mantendrá la quita de puntos y la sanción económica para Bolivia, pero no se les otorgarán los puntos a Perú y a Chile, por entender que sus presentaciones estuvieron realizadas fuera del plazo de 24 horas posteriores al encuentro, que dispone el Reglamento del Mundial.



La argumentación jurídica que se establecerá en el fallo final del TAS tendrá una fundamentación extensa porque esta decisión sentará jurisprudencia y, seguramente, impulsará a la Fifa a ensayar cambios en su reglamentación para impedir nuevos casos. La fundamentación del TAS para modificar la sanción determinada por la Fifa tomará en consideración, entre otros, la aplicación del artículo 57 del Código Disciplinario, que permite sanciones desde una advertencia hasta la quita de puntos [artículo 10] para aquel que "contravenga a los principios de la deportividad o la moral deportiva", en lugar del 55, que se aplicó anteriormente y determinaba la victoria por 3-0 del equipo perjudicado.

"No es un tema menor. Nosotros tenemos claro que agarramos la selección con este lugar en la tabla. Si después cambia, bienvenido sea", enfatizó este martes Sampaoli en conferencia de prensa, antes de viajar a Europa. En esa misma línea se había pronunciado Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, días atrás, al expresar: "Tenemos la esperanza de revertir ese fallo tan dudoso. Ojalá se le quiten los puntos que beneficiaron a la selección chilena y las eliminatorias vuelvan a la normalidad".



En tanto, el presidente de la ANFP, Arturo Salah, se mantuvo expectante sobre el tema y sostuvo: "No hay que ser optimistas ni pesimistas sobre la decisión del TAS", en contraposición a las declaraciones del mediocampista chileno Marcelo Díaz, que había enfatizado: "Creo que nos quitarán los puntos, porque en el fútbol hay muchas manos negras".



A falta de cuatro fechas para la definición de las eliminatorias, la Argentina se presentará ante Uruguay, en el estadio Centenario de Montevideo, el 31 de agosto, con un panorama muy distinto al que dejó después del 28 de marzo, tras la derrota 2-0 con Bolivia, en La Paz. En primer lugar, porque afrontará el clásico rioplatense en puestos de clasificación directa; luego, porque dispondrá de Messi, al que la FIFA le condonó tres fechas de suspensión luego de la sanción de oficio impuesta por insultar a la terna brasileña, tras el encuentro ante Chile, en el Monumental.



