Mina aprobó su primer juego de titular con Barcelona

Yerry Mina ya se quitó de encima la presión del primer partido de titular con el Barcelona. Este domingo lo tuvo contra el Getafe, en el Camp Nou. El cuadro catalán no pasó de un empate 0-0, pero las miradas estuvieron en el zaguero colombiano, que ocupó comentarios y análisis de la prensa española, y un balance positivo de su DT, Ernesto Valverde.

Mina, que fue titular ante las ausencias en defensa que tiene el Barça (Vermaelen, lesionado; Piqué, que tuvo descanso, y Umtiti, sancionado) hizo un trabajo práctico, sin complicarse, cumpliendo con las instrucciones. Jugó como defensor por la derecha, junto a Lucas Digne. Se lo vio seguro, potente y aplicado. Incluso, por poco hace un gol. Jugó los 90 minutos y tuvo una amarilla al final del juego.



En España hubo informes dedicados a la actuación del colombiano, con diferentes puntos de vista. “Quizás pecó de lentitud en la elección del pase, pero se le pedía que lo hiciese fácil y cumplió. Y en defensa demostró que tiene potencia para achicar espacios y un punto de calma necesaria para no cometer penaltis, un peligro cuando su envergadura coge velocidad”, analizó Mundo Deportivo. Por su parte, Sport, otro medio catalán, señaló que Mina “debutó sin miedo escénico”. “Dejó claro que es un futbolista que cree en sus posibilidades y no le pesó su debut en el Camp Nou. Se vio en su forma de pasar el balón, en ocasiones mirando hacia una dirección y enviando el balón al lado contrario”. Este medio lo calificó con 6.



Mina tuvo algunas acciones complicadas, como un pase errado en plena salida o cuando se vio lento en un duelo contra un rival. El diario As, en su balance individual, dijo: “Erró solo un pase, que comprometió al equipo, pero lo que hizo estuvo en la línea correcta”.



Por su parte, Marca consideró que Mina tuvo “luces y sombras”. “Valverde le pidió mayor rapidez en la conducción del balón. El central estuvo correcto en el corte, pero pecó de alguna que otra imprecisión”.



Eso sí, Mina demostró que en el juego aéreo es fuerte, en defensa y en ataque. De hecho, por poco anota gol de cabeza que le hubiera dado el triunfo a su equipo. Al final, se lamentó. “Sabía que me iba a quedar una y tenía que aprovecharla, pero no se dio. Hay que seguir trabajando y seguir rematando”, dijo el propio defensor.



En términos generales, su debut como titular fue bueno. Tanto que el portal Whoscored.com, especializado en análisis de fútbol, lo calificó con 6,8, siendo el mejor puntaje del partido contra el Getafe.



Así fue el primer examen de titular de Mina, ahora solo espera tener nuevas oportunidades. “Está listo para jugar, igual que los demás. Estamos en competiciones importantes y él se tiene que acostumbrar a eso”, dijo el DT Valverde.



