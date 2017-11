James y Duván, los rescatables del amistoso contra Corea

Colombia perdió 2-1 con Corea del Sur este viernes, en un partido en el que tuvo una nómina experimental en el primer tiempo, que no funcionó, y que terminó jugando mejor con la base que clasificó a Rusia 2018.



Este es el 1x1 del equipo colombiano:

Leandro Castellanos: tuvo responsabilidad en los dos goles. Muy mal trabajo (3).



Stefan Medina: Mal en los cierres, no colaboró en ataque y fue impreciso (4).



Cristian Zapata: Hizo el gol pero en su función fue flojo. No dio seguridad (5).



Dávinson Sánchez: Lejos del nivel que se le ve en Inglaterra. Pudo hacer más en el primer gol de Corea (5).



William Tesillo: Se notó que no es lateral. No generó nada en ataque (5).



Abel Aguilar: Mucha voluntad, cero claridad fue víctima de la presión coreana (5).



Mateus Uribe: Ni en salida, ni en defensa, flojo rendimiento del volante (4).



James Rodríguez: Le faltó compañía y fue impreciso en varios pasajes del juego (6).



Giovani Moreno: Tuvo la más clara del primer tiempo y la desperdició. No apareció mucho (5).



Avilés Hurtado: Le pesó mucho la titularidad en su debut. Estuvo muy ansioso y poco apareció (5).



Duván Zapata: Hizo lo que pudo en ataque. Aguantó el balón, salió del área, pero no tuvo oportunidades de gol (6).



Edwin Cardona: Aclaró un poco el juego, abrió la cancha. Le faltó efectividad en los pases (5).



Carlos Sánchez: Su entrada le permitió al equipo tener más equilibrio (5).



Frank Fabra: Entró por Tesillo (SC)



Felipe Pardo: Entró por Hurtado (SC)



Carlos Bacca: Entró por Zapata (SC)



Jeferson Lerma: Entró por Medina (SC)





