La fiesta por ver debut de Neymar con PSG tendrá que esperar

Cuando parecía que el maratónico día de Neymar iba a terminar con final feliz, listo para debutar este sábado con su nuevo equipo, el Paris Saint-Germain, ahora tendrá que esperar a la segunda fecha de la liga.

El brasileño, protagonista de la transferencia más cara de la historia del fútbol (¡222 millones de dólares!), no podrá jugar porque no llegó el certificado internacional de transferencia. Así que, por ahora, el PSG tendrá que aplazar la fiesta.



El plazo para entregar la documentación para inscribir a Neymar y dejarlo habilitado para el debut del equipo en la liga, frente al Amiens, vencía ayer a medianoche. Los papeles no llegaron a tiempo.



El día de Neymar había comenzado en Barcelona, la que hasta ayer fue su casa. Allí tomó un avión con rumbo al aeropuerto de Le Bourget, a 12 kilómetros de la capital francesa. Aterrizó a las 11 de la mañana, hora local (4 a. m. de Colombia). Lo recibió un compatriota suyo, Maxwell, quien fue jugador del PSG hasta el año pasado y desde este año es el director deportivo adjunto del club.

El presidente del PSG, Nasser al Khelaifi y el delantero brasileño Neymar Jr. Foto: Christian Hartmann / Reuters

Un par de horas después ya estaba en el Parque de los Príncipes, el estadio donde juega el Paris Saint-Germain. La demostración de que su llegada era un buen negocio para el club se dio en la tienda oficial. Hubo colas de hasta hora y media a la entrada, y las camisetas con el nombre del brasileño y el número 10 se agotaron en cuestión de horas, a pesar de que la prensa no es, precisamente, de lo más barato: 140 euros (unos 490.000 pesos).



“Tenerla hoy era importante para mí, una forma de mostrar que empieza una nueva etapa”, aseguró Clément Robert, un joven que, nada más salir de la tienda que hay junto al Parque de los Príncipes, se desenfundó la camiseta de Verratti para ponerse la recién adquirida de Neymar, de color amarillo.



Mientras en París había expectativa, en Barcelona crecía el disgusto. Su antiguo club decidió no pagar una prima de renovación que tenía pactada con el jugador tras el último contrato firmado en 2016.

Presentación oficial de Neymar Jr. en el PSG. Foto: Christian Hartmann / Reuters

“Cualquier separación genera un disgusto, más una separación no deseada por el club por una decisión unilateral del jugador”, dijo en rueda de prensa el portavoz del club catalán Josep Vives. “Un disgusto por la decisión y también por las formas; no es solo cuestión de fondo sino también de la forma”. Y anunció que el Barça no iba a entregar la documentación para inscribir a Neymar hasta que el cheque que entregó el Paris Saint-Germain no se hiciera efectivo. A las 12 de la noche no estaba el efectivo...



Como la documentación no llegó, Neymar tendrá que ver el partido de hoy desde la tribuna. Eso sí, minutos antes se hará la presentación a la hinchada. “Tengo mucha hambre de fútbol. Siempre quiero jugar, es lo que más me gusta en esta vida. Así que sí, estoy listo para comenzar. Si puede ser, mañana (este sábado)”, había dicho. No podrá ser. Pero la meta es otra: “No he venido a buscar aquí protagonismo, sino algo nuevo, los títulos que este club y sus aficionados merecen”.



RESUMEN DE AGENCIAS