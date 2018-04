Así fue el paso a paso de la jugada de chilena de Cristiano Ronaldo

Estrategia, coordinación, fuerza y técnica de golpeo son las claves del segundo gol que el delantero portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo anotó el martes al Juventus de Turín italiano, una 'chilena' que ha dado la vuelta al mundo y que el especialista en biomecánica Enrique Navarro ha analizado.



La estrategia, que permite al futbolista luso prever el pase de su compañero Dani Carvajal desde la banda derecha y observar cómo está ubicado el meta italiano Gianluifi Buffon; la "coordinación espacio-temporal" que le lleva a saltar y estirar la pierna en el momento justo en el que pasa el balón; la fuerza de su pierna de apoyo para saltar, equivalente a más de dos veces su peso; y la técnica de golpeo, se unen para este disparo memorable.

En el sótano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid, en su laboratorio de biomecánica, el profesor titular Enrique Navarro dirige un grupo que analiza técnica de carrera, de golf y de golpeo de balón en el fútbol.

En un laboratorio equipado con cámaras de alta velocidad, sensores que permiten estudiar el comportamiento de cada músculo al realizar el gesto técnico y plataformas que miden las fuerzas que emplean los jugadores al golpear, Navarro analiza el gol visualizando el video y descompone cada clave en una pizarra blanca.

"El golpeo se compone de dos fases: una de preparación o armado de la pierna que va a golpear, cuando el futbolista apoya, extiende su pierna hacia atrás y flexiona la rodilla; y una segunda fase de golpeo propiamente dicho con flexión de cadera y extensión de rodilla, la patada propiamente dicha", explica el profesor.

No obstante, en el caso de Cristiano Ronaldo en esta jugada, el balón está en el aire y el gesto de la 'chilena' provoca que la posición del futbolista esté invertida. Lo primero que le llama la atención al especialista es la estrategia de Ronaldo. Llega de haber recuperado un balón, se sitúa en el centro del área, y antes de que Carvajal realice el centro, ya ha tomado algunas decisiones clave para la jugada.

"En el video se ve que lo primero que él hace es mirar al portero y al compañero. Ronaldo ve a su compañero y sabe que le va a pasar, mira al portero y sabe que lo va a meter por la derecha. Eso no es al azar, y es algo que no está al alcance de cualquiera", apunta.



Una vez el lateral ha enviado la pelota, el delantero tiene décimas de segundo para decidir si va a rematar de cabeza o intentar la chilena, e iniciar el movimiento.



"Tiene que inicia el movimiento de manera que lo termine justo cuando el balón pasa por encima. Esto requiere lo que se denomina coordinación espacio-temporal. En su caso es espectacular", aprecia el profesor de INEF.

El golpeo, sostiene Navarro, en su esencia es muy parecido a un golpeo en el suelo, solo que la preparación tiene que hacerse a la inversa para tomar impulso para el salto, elevando la pierna de apoyo antes de impulsarse hacia arriba y ejecutar el remate con la otra pierna. En el caso de Ronaldo, la derecha.



"Además de hacerlo en el aire y sin apoyo, lo difícil es hacerlo de manera que el impacto del pie se produzca en el momento adecuado, justo cuando el balón pasa encima de la cabeza, para ello es necesaria la sincronización espacio-temporal. El pie llega perfecto, hace que el balón salga con trayectoria perfecta y una velocidad muy importante para ser una chilena. El portero está en el otro palo y no la puede coger porque va muy rápido", añade el especialista.



El profesor considera que el gesto técnico de la chilena no requiere unas condiciones físicas muy diferentes a las de cualquier futbolista profesional, y que para Ronaldo, por su altura (1,87 metros) y su capacidad de salto, llevar el pie a más de dos metros de altura es "asequible".



Para el salto que Ronaldo realiza para marcar este celebrado gol en Turín es necesaria no solo una buena técnica de golpeo, sino una fuerza en la pierna de apoyo capaz de mover 2.000 newton, unos 200 kilogramos de fuerza, lo que supone que soporte más del doble del peso del delantero portugués.



"En la chilena tú haces un salto, la fuerza que tú haces es esa, el doble de tu peso o más. Él salta con una sola pierna, tiene que aplicar esa fuerza en una pierna para un salto en el que su pie acaba a más de dos metros", explica Navarro.



Por su parte, la pierna que golpea, la derecha, también soporta cargas mayores que si golpeara en el suelo, lo cual añade dificultad a una chilena que el experto de INEF resume en tres claves.



"Es una suma de tres aspectos: una buena decisión, un gesto impresionantemente bien hecho con una capacidad física espectacular que consiste en un salto tan elevado en posición invertida; y la tercera, una sincronización espacio-temporal que hace que consiga que el pie llegue cuando tiene que llegar. En conclusión, un gesto espectacular, único", finaliza Enrique Navarro.

EFE