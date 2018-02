¿Qué es la fisura del quinto metatarsiano que sufre Neymar?

"Están llamando a todos los traumatólogos del país", bromea un especialista contactado. Con la fisura del "quinto metatarsiano", un hueso largo de la parte externa del pie, Neymar obliga a todos los aficionados del fútbol a sumergirse en los manuales de medicina, para constatar que su presencia contra el Real Madrid se antoja muy difícil.



Las búsquedas frenéticas comenzaron el lunes por la noche, poco antes de medianoche, con el diagnóstico lacónico del PSG: "Los exámenes complementarios efectuados este día (ecografía y escáner) han confirmado un esguince antero externo del tobillo derecho, pero también existe una fisura asociada del quinto metatarsiano".

El quinto metatarsiano es el hueso largo del parte externa del pie, que une la base del pie (el hueso cuboide) con las falanges del dedo pequeño del pie -que cuenta con cinco metatarsianos, cinco huesos largos que hacen a la vez de vínculo entre la base del pie y los cinco dedos.



"Una torcedura de tobillo, son los ligamentos externos los que se estiran o se desgarran a veces. Cuando se habla de fisura de la base del quinto metatarsiano, quiere decir que en el movimiento en el que su tobillo se ha torcido, hay un tendón que se ha enganchado a ese lugar", describió el doctor Julien Amzallag, cirujano ortopédico.



"Cuando se habla de fisura, es que no hay fractura. Debió de pasar una resonancia magnética en la que se ven las cosas bastante claras, para saber que no estaba rota, pero se puede ver que tiró un poco del hueso, por lo que está fisurado", añadió.

'Complicado jugar una semana después'

Este tipo de lesiones necesita en general varias semanas de recuperación, según los especialistas consultados.



"Lo que es más molesto, es la articulación de dos lesiones. Normalmente para el común de los mortales, una fisura así necesita cerca de tres semanas de cicatrización. Todo dependerá de su gestión, pero lo que es seguro es que no estará al ciento por ciento es imposible", añadió Alain Gosp Server, osteópata de la Clínica Maussins, en París.



"Hay varios ejes para el tratamiento. Lo primero es limitar la inflamación para limitar el dolor. El hielo puede ayudar para deshincharlo y los antiinflamatorios. Después hay que inmovilizarlo, ya sea con una férula o un vendaje, para permitir que el tobillo se recupere lo más rápidamente posible", añadió Julien Amzallag.



Este tipo de lesión es frecuente en los futbolistas. En Brasil no son optimistas sobre la lesión de su estrella. El diario Globo recuerda que Robinho, jugador del Fluminense, estuvo ausente 30 días por una lesión similar entre octubre y noviembre.



Varios medios brasileños publicaron que el delantero será operado y que regresará en mayo, pero el técnico del PSG Unai Emery desmintió que fuera a ser intervenido.

AFP