Arsene Wenger anunciará ‘muy pronto’ la decisión sobre su futuro

El técnico francés Arsene Wenger confirmó este sábado, después de la derrota del Arsenal ante el West Brom (3-1), que tomó una decisión sobre su futuro y que la anunciará “muy pronto”.



El veterano entrenador francés, de 67 años, que lleva dos décadas en el banquillo del Arsenal, termina contrato a final de la presente temporada y todavía no ha renovado, pese a que el club le ha ofrecido la ampliación por dos años.



"Sé lo que voy a hacer con mi futuro y todo el mundo lo sabrá muy pronto", aseguró Wenger en la rueda de prensa posterior al duelo de este sábado, disputado en el estadio de The Hawthorns.



"Hoy no necesito preocuparme de eso. Estamos en un momento malo, el peor que hemos vivido en 20 años. En este momento estamos perdiendo un encuentro tras otro, y eso es más importante que mi futuro", señaló.

El desempeño de Arsene Wenger al mando del Arsenal en la presente temporada no tiene contenta a la afición. que ya pide por medio de pancartas su salida del equipo. Foto: EFE



El conjunto del norte de Londres se inclinó este sábado en la jornada 29 ante el West Bromwich -cuatro derrotas en los últimos cinco partidos de Premier League- y, a falta de 11 fechas, se alejó todavía más de los puestos de Liga de Campeones.

El Arsenal no queda fuera de los cuatro primeros desde la temporada 1995/1996, cuando acabó la campaña en quinta plaza.



Una batalla complicada



“Nos espera una batalla muy dura, que será muy complicada, pero no queda otra que pelear. Tenemos que pelear hasta el último partido de la temporada y, si no es suficiente, ahí sufriremos las consecuencias", dijo Wenger.



Después de 20 temporadas en el Arsenal, al que ha guiado a tres títulos de la Premier League, seis Copas de Inglaterra y seis Community Shield, además de una final de la Champions, el preparador francés vive uno de sus momentos más complicados en el banquillo del Emirates Stadium, tras ser humillado en octavos de final de la Liga de Campeones a manos del Bayern Múnich (10-2 en el total) y de quedarse sin opciones en la Premier.



EFE