Arranque de pesadilla para Colombia en la Copa Libertadores

Una semana después de que la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol anunciara que Atlético Nacional era el mejor equipo del mundo en su clasificación del 2016 y que la Liga de Colombia era la segunda del planeta, el balance de los equipos colombianos, tras las dos primeras jornadas del torneo, es terrible: tres puntos de 18 posibles, los conseguidos por Santa Fe frente a Sporting Cristal, el pasado 16 de marzo en El Campín.

Los otros dos colombianos que siguen en la Copa, Nacional, actual campeón, y Medellín, están en blanco luego de dos partidos, y con su rendimiento encienden las alarmas sobre el real nivel de la Liga: cabe recordar que son primero y segundo, respectivamente, y en el caso de los verdes, líderes con amplia ventaja, 10 puntos de diferencia sobre el tercero.



En el torneo local, Nacional es claro dominador. En la Copa no ha rendido. Tampoco lo hizo en la Recopa Suramericana, en la que perdió con Chapecoense en el partido de ida. El juego frente a Botafogo, el jueves, fue preocupante, más allá del 0-2 con el que terminó el marcador. Es último en el grupo 1, que encabeza el sorprendente Barcelona de Ecuador, que ganó sus dos primeros partidos en esta edición de la Copa Libertadores, uno de ellos, justamente, frente a los verdes (2-1, el 14 de marzo).

“Estamos en la situación en donde tenemos que compensar las características de los hombres que se fueron con una mejor conceptualización de juego. Tenemos que jugar al espacio, pero hay jugadores que no lo sienten, porque les gusta jugar al pie. Estamos intentando implementarlo pero no es posible. Falta atacar el espacio libre para desequilibrar. Los hombres que hay ahora no tienen la contundencia”, dijo el DT Reinaldo Rueda, tratando de explicar el momento de su equipo. Cabe recordar que del plantel de 30 jugadores que salió campeón de la Copa en 2016, se fueron 12 jugadores, entre ellos hombres claves como Alejandro Guerra, Miguel Ángel Borja, Orlando Berrío y Dávinson Sánchez.



Nacional no perdía los dos primeros partidos en la Copa desde la edición del 2000. Ese año no superó la fase de grupos. “Nadie está cómodo con los resultados, por la exigencia que tenemos. Debemos ir a Argentina para resucitar o despedirnos de la Copa Libertadores”, agregó Rueda. Nacional tendrá que ir a jugar el miércoles contra Estudiantes, que tampoco ha sumado puntos.

Si los verdes sufren, los rojos también pasan trabajos: la derrota frente a Emelec (1-0, el jueves) sumada al 1-3 con River Plate en el Atanasio Girardot tienen al Medellín en el último lugar del grupo 3.

“Estamos con un equipo (Emelec) que ya viene jugando finales del campeonato de manera consecutiva, pero nosotros no tanto. Y sacarle la pelota acá no es fácil”, aseguró el técnico del DIM, Luis Zubeldía. “Fallamos en la ejecución, hay que mejorar el panorama para poder dañar más”, aseguró. Las lesiones han afectado mucho al Medellín, que no ha podido contar con jugadores importantes como Juan Fernando Quintero, Valentín Viola y Leonardo Castro, quien apenas vino a jugar su primer partido del año en Guayaquil.



A cada equipo le quedan cuatro partidos. Pero el arranque en la Copa Libertadores este año es una pesadilla, que crece aún más si se recuerda que Junior y Millos se fueron en las fases previas.



