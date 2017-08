Argentina y Chile se juegan otro partido en el TAS

Varias selecciones cuentan las horas y prenden velitas para que se conozca la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) sobre los puntos que la Fifa le quitó a Bolivia y han cambiado el panorama de la eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018.

La decisión debe conocerse antes del 31 de agosto, cuando se juega la fecha 15 de la clasificación para la Copa del Mundo. Y los más interesados en que haya un fallo definitivo son Chile, el cual espera que se mantenga la decisión de Fifa y así llegar a la próxima jornada en la zona de clasificación directa, y Argentina, a la que le serviría, y mucho, que se revierta el caso, para meterse entre los cuatro primeros de la tabla.



¿Por qué le quitaron los puntos a Bolivia? En las fechas 7 y 8 de la eliminatoria, el técnico de la Selección de ese país en ese momento, Ángel Guillermo Hoyos, alineó en los partidos contra Perú y Chile al zaguero central Nelson Cabrera, nacido en Paraguay pero nacionalizado boliviano. A Perú le ganó 2-1 y con Chile igualó 0-0.

Sin embargo, la Fifa le quitó los puntos a Bolivia con el argumento de que Cabrera no cumplía los requisitos para jugar como boliviano, al no tener cinco años de residencia en ese país. El defensor llegó en 2013 para jugar en Bolívar.



En su defensa, la Federación Boliviana de Fútbol argumentó que, primero, el reclamo de Chile se presentó posteriormente al plazo inicial de 24 horas, y que, además, la legislación boliviana permite otorgar la nacionalidad después de dos años de residencia.



A partir de ese momento se puso en marcha todo un arsenal jurídico de lado y lado. A Bolivia la respaldan otras federaciones que salen perjudicadas por el fallo, como las de Argentina, Uruguay y Ecuador. De hecho, varios medios argentinos han hecho eco de una versión según la cual el TAS echaría atrás todo y devolvería los puntos a Bolivia.



En Chile, en cambio, ripostaron con un antecedente en el que el TAS mantuvo todo lo actuado por Fifa y, de esta manera, mantendrían los puntos ganados en el escritorio.

El diario El Mercurio recordó el sábado pasado que la Fifa le quitó los tres puntos a Sudán en un partido que le había ganado 2-0 a Zambia, el 2 de junio de 2012. La razón, haber alineado al delantero Ali Idris Farah, quien estaba suspendido tras haber sido expulsado en un partido de la Copa Africana de Naciones entre los mismos rivales, el 4 de febrero del mismo año. En ese entonces, la entidad actuó de oficio.



Los sudaneses, tras perder la apelación ante la Comisión Disciplinaria de la Fifa, llevaron el caso al TAS. En su defensa, utilizaron argumentos similares a los de Bolivia: primero, que no habían sido notificados de la suspensión, y segundo, que Zambia no presentó ningún reclamo dentro del plazo estipulado.



El fallo del TAS se hizo público el 4 de marzo de 2013 y favoreció a Zambia.

“El tribunal considera que la protesta previa del oponente no es una condición necesaria para que la Fifa inicie un procedimiento por una posible violación del artículo 55 (1) del Código Disciplinario de la Fifa”, decía el fallo del TAS, y agregaba que la tarjeta roja para Farah era suficiente para la notificación.



La eliminatoria sigue en vilo por el fallo definitivo. Colombia, pase lo que pase, seguirá en el segundo lugar de la eliminatoria, con 24 puntos, antes del partido frente a Venezuela, y con la certeza de que dependerá de sí misma para conseguir la clasificación para el Mundial de Rusia.



